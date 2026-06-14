Os números da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) divulgados durante esta semana revelam um cenário de contrastes na criminalidade em Franca. Enquanto alguns dos principais indicadores apresentaram redução no primeiro quadrimestre de 2026, outros registraram crescimento e acenderam um sinal de alerta, principalmente os relacionados à violência sexual, agressões e acidentes de trânsito com vítimas fatais.

Segundo a SPP, o aumento mais expressivo foi registrado nos homicídios culposos por acidente de trânsito, quando não há intenção de matar. Entre janeiro e abril deste ano foram 15 casos, contra apenas quatro no mesmo período de 2025, uma alta de 275%.

Os casos de estupro também cresceram. Foram 40 ocorrências registradas nos quatro primeiros meses deste ano, frente a 29 no ano passado, aumento de 37,9%. Desse total, os estupros de vulnerável passaram de 20 para 26 casos, enquanto os registros de estupro subiram de nove para 14.