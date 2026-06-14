Os números da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) divulgados durante esta semana revelam um cenário de contrastes na criminalidade em Franca. Enquanto alguns dos principais indicadores apresentaram redução no primeiro quadrimestre de 2026, outros registraram crescimento e acenderam um sinal de alerta, principalmente os relacionados à violência sexual, agressões e acidentes de trânsito com vítimas fatais.
Segundo a SPP, o aumento mais expressivo foi registrado nos homicídios culposos por acidente de trânsito, quando não há intenção de matar. Entre janeiro e abril deste ano foram 15 casos, contra apenas quatro no mesmo período de 2025, uma alta de 275%.
Os casos de estupro também cresceram. Foram 40 ocorrências registradas nos quatro primeiros meses deste ano, frente a 29 no ano passado, aumento de 37,9%. Desse total, os estupros de vulnerável passaram de 20 para 26 casos, enquanto os registros de estupro subiram de nove para 14.
Outro indicador que avançou foi o de lesão corporal dolosa, quando há intenção de agredir. Os registros passaram de 376 para 419 ocorrências, crescimento de 11,4%.
As lesões corporais culposas provocadas por acidentes de trânsito também aumentaram, passando de 242 para 258 casos. Já os furtos em geral tiveram leve alta, saindo de 1.420 para 1.455 registros.
Roubos e furtos de veículos caem
Na contramão dos indicadores que cresceram, os dados da SSP apontam redução em alguns crimes patrimoniais.
Os roubos em geral caíram de 81 para 72 ocorrências, redução de 11,1%. Os roubos de veículos também diminuíram, passando de 15 para 12 casos.
A maior queda foi observada nos furtos de veículos, que recuaram de 170 para 131 registros, redução de 22,9%.
As tentativas de homicídio passaram de sete para seis ocorrências. Já os homicídios dolosos permaneceram estáveis, com cinco casos registrados em cada período analisado.
Outro dado positivo foi a ausência de latrocínios — roubos seguidos de morte — nos primeiros quatro meses deste ano. Em 2025, havia sido registrado um caso desse tipo na cidade.
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