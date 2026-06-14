Imagine um trabalhador que passou 25 anos da sua vida exposto a ruídos excessivos, produtos químicos, agentes biológicos, calor intenso ou qualquer outra condição prejudicial à saúde.
Durante todo esse período, seu organismo foi pagando a conta.
A audição diminuiu. A coluna sentiu o peso dos anos. Os pulmões absorveram substâncias nocivas. O corpo acumulou desgastes que muitas vezes só aparecem décadas depois.
Agora pense comigo: depois de cumprir todo o tempo de exposição exigido pela legislação, faz sentido obrigar esse trabalhador a continuar trabalhando naquele mesmo ambiente apenas porque ainda não atingiu determinada idade?
Foi justamente essa reflexão que levou o Supremo Tribunal Federal a tomar uma das decisões mais importantes dos últimos anos em matéria de aposentadoria especial.
1. O que o STF decidiu?
No julgamento da ADI 6309, concluído em 03 de junho de 2026, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade das idades mínimas criadas pela Reforma da Previdência para a aposentadoria especial.
Segundo o entendimento que prevaleceu, a exigência de idade mínima contraria a própria finalidade da aposentadoria especial.
E qual é essa finalidade?
Proteger a saúde do trabalhador.
A aposentadoria especial não foi criada como prêmio. Não foi criada como benefício de conveniência. Não foi criada para compensar financeiramente o trabalhador.
Ela existe para retirar precocemente do ambiente nocivo aquele profissional que passou anos submetido a condições que colocam sua saúde em risco.
Por isso, obrigar alguém a continuar trabalhando após cumprir o período de exposição exigido pela Constituição significa transformar um benefício de proteção em um mecanismo de prolongamento do risco.
Foi exatamente essa contradição que levou o STF a afastar as idades mínimas previstas pela Reforma da Previdência.
2. Como era a regra criada pela Reforma?
Para os segurados do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), a Emenda Constitucional nº 103/2019 passou a exigir:
- 55 anos de idade para atividades especiais de 15 anos;
- 58 anos de idade para atividades especiais de 20 anos;
- 60 anos de idade para atividades especiais de 25 anos.
Na prática, muitos trabalhadores completavam todo o tempo especial necessário, mas continuavam obrigados a permanecer em atividade durante vários anos apenas para alcançar a idade exigida.
O problema é que, durante esse período adicional, continuavam expostos exatamente aos mesmos agentes nocivos que justificavam a existência da aposentadoria especial.
Foi essa incoerência que o Supremo identificou.
3. Um exemplo prático
Imagine um trabalhador da indústria química que iniciou suas atividades aos 20 anos de idade.
Após 25 anos de exposição permanente a agentes químicos, ele completa todo o período especial exigido para a aposentadoria.
Entretanto, pelas regras da Reforma, ele poderia ser obrigado a continuar trabalhando até completar 60 anos de idade.
Ou seja, mesmo já tendo suportado 25 anos de exposição nociva, teria de permanecer mais 15 anos naquele ambiente.
Foi justamente essa situação que o STF considerou incompatível com a natureza protetiva da aposentadoria especial.
4. E a regra de transição da aposentadoria especial?
Aqui surge uma das discussões mais interessantes e relevantes que ainda deverão ser enfrentadas pelos tribunais.
A Reforma da Previdência criou uma regra de transição para quem já estava filiado ao sistema antes de 13 de novembro de 2019.
Essa regra exige uma pontuação mínima obtida pela soma da idade com o tempo de contribuição:
- 66 pontos para atividades especiais de 15 anos;
- 76 pontos para atividades especiais de 20 anos;
- 86 pontos para atividades especiais de 25 anos.
À primeira vista, alguém pode dizer:
"Mas a regra de transição não exige idade mínima."
Será mesmo?
Na prática, exige sim.
Apenas de forma indireta.
Se um trabalhador possui exatamente 25 anos de atividade especial, precisará atingir 86 pontos.
Isso significa que precisará complementar a pontuação com idade.
Em muitos casos, será obrigado a continuar trabalhando por vários anos mesmo depois de cumprir todo o tempo especial.
E aqui surge uma pergunta inevitável:
Se o STF concluiu que a idade mínima é incompatível com a finalidade da aposentadoria especial, qual seria a lógica de continuar exigindo a idade dentro da fórmula de pontuação?
No final das contas, o efeito é o mesmo.
O trabalhador continua sendo obrigado a permanecer em atividade mesmo após cumprir o tempo de exposição nociva.
Por essa razão, existe um forte argumento jurídico para sustentar que a mesma lógica utilizada pelo STF poderá futuramente alcançar também a regra de transição por pontos.
Afinal, se a idade não pode ser exigida diretamente, parece haver pouca coerência em exigi-la de forma indireta.
Contudo, é importante destacar que essa questão ainda não foi enfrentada expressamente pelo Supremo Tribunal Federal.
5. E os servidores públicos?
Embora a decisão tenha sido proferida em uma ação relacionada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o debate não se encerra aí.
A fundamentação adotada pelo STF está baseada na proteção da saúde humana.
E a saúde do trabalhador não muda conforme o regime previdenciário ao qual ele esteja vinculado.
Por isso, já começa a surgir uma importante discussão sobre a aplicação desse entendimento aos servidores públicos submetidos aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
Se a exigência de idade mínima é incompatível com a natureza protetiva da aposentadoria especial, o mesmo raciocínio poderá ser debatido em relação às regras especiais dos servidores públicos.
Mas esse será, certamente, um dos próximos capítulos dessa história.
6. Calma: a decisão ainda não está valendo automaticamente
Aqui é preciso fazer um alerta importante.
Muitas informações que circulam nas redes sociais passam a impressão de que a idade mínima da aposentadoria especial já deixou de existir definitivamente.
Não é bem assim.
Embora o julgamento tenha sido concluído pelo STF, ainda é necessário aguardar a publicação do acórdão.
Além disso, a decisão ainda não transitou em julgado.
Isso significa que ainda não conhecemos integralmente a redação final da tese jurídica que será fixada, os limites da decisão, eventual modulação dos efeitos e nem mesmo se haverá apresentação de recursos.
Portanto, apesar de representar uma vitória extremamente relevante para os trabalhadores, ainda é cedo para afirmar exatamente como essa decisão será aplicada na prática pelo INSS e pelo Poder Judiciário.
7. O cálculo da aposentadoria continua sendo um dos maiores problemas
Existe outro aspecto que precisa ser dito com toda sinceridade.
A decisão do STF representa um avanço importante.
Mas ela não resolveu todos os problemas da aposentadoria especial.
Muito pelo contrário.
O cálculo do benefício continua sendo extremamente prejudicial para milhares de trabalhadores.
Hoje, a aposentadoria especial continua sendo calculada com base em:
- 60% da média de todos os salários de contribuição posteriores a julho de 1994;
- acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que ultrapassar 15 anos para as mulheres;
- ou 20 anos para os homens.
Na prática, muitos segurados conseguem preencher todos os requisitos da aposentadoria especial e ainda assim recebem um benefício significativamente menor do que receberiam antes da Reforma da Previdência.
Infelizmente, esse ponto não foi alterado pelo julgamento da ADI 6309.
8. A conversão do tempo especial em comum continua proibida
Outra questão extremamente prejudicial aos trabalhadores também permaneceu intocada.
Antes da Reforma da Previdência, era possível converter períodos de atividade especial em tempo comum utilizando os fatores de conversão previstos na legislação.
Essa regra permitia reconhecer o desgaste diferenciado sofrido pelo trabalhador exposto a agentes nocivos e antecipar o acesso à aposentadoria.
Entretanto, a Emenda Constitucional nº 103/2019 proibiu expressamente a conversão do tempo especial em comum para períodos trabalhados a partir de 13 de novembro de 2019.
Essa vedação continua plenamente válida.
Portanto, continua sendo possível converter apenas os períodos especiais exercidos até 13/11/2019.
Os períodos posteriores permanecem sem possibilidade de conversão.
E, infelizmente, essa foi mais uma das mudanças severas trazidas pela Reforma que não foi discutida neste julgamento.
9. O que o trabalhador deve fazer agora?
Mais do que nunca, este é o momento de organizar documentos.
PPP, LTCAT, laudos técnicos, formulários antigos, carteira de trabalho e demais provas da atividade especial ganham ainda mais importância.
Também é fundamental realizar uma análise individualizada da situação previdenciária.
Cada caso possui particularidades que podem influenciar diretamente na aplicação das regras atuais e dos efeitos futuros da decisão do STF.
10. A principal mensagem
Existe uma lição muito importante por trás desse julgamento.
A aposentadoria especial não foi criada para proteger estatísticas.
Foi criada para proteger pessoas.
Quando um trabalhador passa 15, 20 ou 25 anos exposto a agentes nocivos, o objetivo da Previdência Social deve ser preservar sua saúde, sua integridade física e sua dignidade.
A decisão do STF representa um passo importante nessa direção.
Mas a caminhada ainda não terminou.
Ainda precisamos aguardar o acórdão.
Ainda precisamos compreender os limites da decisão.
Ainda existem discussões importantes sobre a regra de transição por pontos.
Ainda existe um cálculo profundamente desfavorável ao trabalhador.
E ainda permanece a vedação à conversão do tempo especial em comum após a Reforma.
Por isso, embora haja motivos para comemorar, também existem razões para permanecer atento.
A boa notícia é que o Supremo Tribunal Federal recolocou no centro do debate aquilo que jamais deveria ter saído dele: a proteção da saúde do trabalhador.
E isso, sem dúvida alguma, já representa uma vitória importante.
11. E agora?
Se você ainda não se aposentou, este é o momento de conhecer sua realidade previdenciária.
Muitas pessoas passam anos trabalhando sem saber exatamente quais são seus direitos, quais regras se aplicam ao seu caso ou qual o melhor caminho para a aposentadoria.
E aqui existe um detalhe extremamente importante: nem sempre a aposentadoria especial será a opção mais vantajosa.
Isso surpreende muita gente.
Dependendo do histórico contributivo, do valor dos salários de contribuição, do tempo total trabalhado e das regras aplicáveis ao caso concreto, pode existir outra modalidade de aposentadoria financeiramente mais interessante do que a própria aposentadoria especial.
Em algumas situações, o trabalhador pode ter o direito de escolher entre diferentes regras e optar por aquela que lhe proporcione um benefício melhor.
Por isso, planejar é fundamental.
Uma decisão tomada hoje pode representar milhares de reais de diferença ao longo dos próximos anos.
Se você já é aposentado, também vale a pena ficar atento.
Mudanças na interpretação da legislação, decisões dos tribunais e revisões de critérios previdenciários podem abrir novas oportunidades para determinados segurados.
Nem toda aposentadoria está correta apenas porque foi concedida pelo INSS.
Existem casos em que uma análise técnica especializada pode identificar direitos não observados, períodos não reconhecidos, erros de cálculo ou possibilidades de revisão.
Por isso, seja para quem ainda está construindo sua aposentadoria, seja para quem já recebe um benefício, o conhecimento continua sendo uma das ferramentas mais valiosas que existem.
Costumo dizer que informação transforma vidas.
E no Direito Previdenciário isso é uma realidade diária.
Uma informação correta no momento certo pode significar uma aposentadoria mais tranquila, um benefício mais justo e mais segurança para o futuro.
Em caso de dúvidas sobre aposentadoria especial, regras de transição, planejamento previdenciário ou revisão de benefícios, procure sempre um advogado especialista em Direito Previdenciário de sua confiança.
A Previdência Social é complexa, muda constantemente e cada caso possui características próprias.
Antes de tomar qualquer decisão, busque orientação profissional qualificada.
Seu futuro agradece.
Afinal, ninguém merece trabalhar uma vida inteira para descobrir seus direitos apenas quando já é tarde demais.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e professor de Direito Previdenciário. Autor de obras jurídicas
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.