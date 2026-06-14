Imagine um trabalhador que passou 25 anos da sua vida exposto a ruídos excessivos, produtos químicos, agentes biológicos, calor intenso ou qualquer outra condição prejudicial à saúde.

Durante todo esse período, seu organismo foi pagando a conta.

A audição diminuiu. A coluna sentiu o peso dos anos. Os pulmões absorveram substâncias nocivas. O corpo acumulou desgastes que muitas vezes só aparecem décadas depois.