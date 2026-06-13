Um motociclista ficou ferido no fim da manhã deste sábado, 13, após cair da moto que pilotava na rua Batatais, no Jardim Francano.

Segundo testemunhas, o homem seguia na rua sentido avenida Paulino Pucci, quando perdeu o controle da direção perto de uma rotatória.

A pista estava molhada na hora do acidente. Com a queda, o homem sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.