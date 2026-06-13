13 de junho de 2026
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ESTAVA CHOVENDO

Motociclista cai durante chuva e fica ferido no Jardim Francano

Por da Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Larissa Martins/ WhatsApp GCN
Motociclista ficou caído até ser socorrido pelo Samu
Motociclista ficou caído até ser socorrido pelo Samu

Um motociclista ficou ferido no fim da manhã deste sábado, 13, após cair da moto que pilotava na rua Batatais, no Jardim Francano.

Segundo testemunhas, o homem seguia na rua sentido avenida Paulino Pucci, quando perdeu o controle da direção perto de uma rotatória.

A pista estava molhada na hora do acidente. Com a queda, o homem sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

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