13 de junho de 2026
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ESTADO GRAVE

Motoqueiro empina moto, atropela idoso e foge em Franca

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Idoso foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros
Idoso foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros

Uma manobra imprudente terminou com um idoso de 67 anos ferido na noite de sexta-feira, 12, em Franca (SP). Segundo a Polícia Militar, um motociclista que empinava a moto atingiu o pedestre na avenida Nelson Japaulo, no Jardim Luiza, zona Norte da cidade.

Testemunhas contaram aos policiais que o condutor trafegava realizando a manobra conhecida como "grau" quando atropelou o idoso. Com a força do impacto, a vítima caiu na via e sofreu uma fratura em uma das pernas.

Após o acidente, o motociclista deixou o local sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para a Santa Casa de Franca.

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações sobre o paradeiro da motocicleta utilizada no atropelamento. O veículo foi localizado em uma residência próxima ao local dos fatos.

Pouco depois, o condutor também foi encontrado pelos policiais e levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária). Ele foi autuado por fugir do local do acidente e, após prestar depoimento, foi liberado.

Ainda segundo a PM, a motocicleta acumulava diversas infrações de trânsito e estava com o licenciamento vencido desde 2024. Novas autuações foram aplicadas durante a ocorrência. Apesar das irregularidades, o veículo não foi recolhido por falta de vagas no pátio.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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