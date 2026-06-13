Uma manobra imprudente terminou com um idoso de 67 anos ferido na noite de sexta-feira, 12, em Franca (SP). Segundo a Polícia Militar, um motociclista que empinava a moto atingiu o pedestre na avenida Nelson Japaulo, no Jardim Luiza, zona Norte da cidade.

Testemunhas contaram aos policiais que o condutor trafegava realizando a manobra conhecida como "grau" quando atropelou o idoso. Com a força do impacto, a vítima caiu na via e sofreu uma fratura em uma das pernas.

Após o acidente, o motociclista deixou o local sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para a Santa Casa de Franca.