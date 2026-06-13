Uma manobra imprudente terminou com um idoso de 67 anos ferido na noite de sexta-feira, 12, em Franca (SP). Segundo a Polícia Militar, um motociclista que empinava a moto atingiu o pedestre na avenida Nelson Japaulo, no Jardim Luiza, zona Norte da cidade.
Testemunhas contaram aos policiais que o condutor trafegava realizando a manobra conhecida como "grau" quando atropelou o idoso. Com a força do impacto, a vítima caiu na via e sofreu uma fratura em uma das pernas.
Após o acidente, o motociclista deixou o local sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para a Santa Casa de Franca.
Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações sobre o paradeiro da motocicleta utilizada no atropelamento. O veículo foi localizado em uma residência próxima ao local dos fatos.
Pouco depois, o condutor também foi encontrado pelos policiais e levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária). Ele foi autuado por fugir do local do acidente e, após prestar depoimento, foi liberado.
Ainda segundo a PM, a motocicleta acumulava diversas infrações de trânsito e estava com o licenciamento vencido desde 2024. Novas autuações foram aplicadas durante a ocorrência. Apesar das irregularidades, o veículo não foi recolhido por falta de vagas no pátio.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.