Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13) enquanto praticava rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A vítima teria ido ao local acompanhada de equipes de salto para praticar o esporte e, ao ser lançada, o equipamento não estaria preso corretamente, o que fez com que ela caísse direto ao solo, não resistindo aos ferimentos.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais é possível ver a vítima foi carregada por duas pessoas até a estrutura de salto, localizada na região da Ponte do Esqueleto. Após ser lançada por eles, pessoas que assistiam ao salto percebem o erro fatal. "A corda", gritou um homem. Em seguida, outra voz repetiu: "Gente, a corda".

Segundo apuração, a queda foi de cerca de 40 metros. Após o ocorrido, os responsáveis pelo salto teriam fugido do local. A Polícia Militar iniciou buscas e conseguiu localizá-los; conforme o JP1, os envolvidos estão presos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a morte da jovem foi confirmada no local. A ocorrência segue em andamento.