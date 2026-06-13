Uma jovem de 21 anos morreu na manhã deste sábado (13) enquanto praticava rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP). A vítima teria ido ao local acompanhada de equipes de salto para praticar o esporte e, ao ser lançada, o equipamento não estaria preso corretamente, o que fez com que ela caísse direto ao solo, não resistindo aos ferimentos.
Nas imagens que circulam pelas redes sociais é possível ver a vítima foi carregada por duas pessoas até a estrutura de salto, localizada na região da Ponte do Esqueleto. Após ser lançada por eles, pessoas que assistiam ao salto percebem o erro fatal. "A corda", gritou um homem. Em seguida, outra voz repetiu: "Gente, a corda".
Segundo apuração, a queda foi de cerca de 40 metros. Após o ocorrido, os responsáveis pelo salto teriam fugido do local. A Polícia Militar iniciou buscas e conseguiu localizá-los; conforme o JP1, os envolvidos estão presos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a morte da jovem foi confirmada no local. A ocorrência segue em andamento.
Horas após o acidente, o prefeito de Limeira, Murilo Félix, foi ao local e afirmou que a empresa responsável pela atividade atuava de forma irregular e que a prática não era permitida naquela área. O chefe do Executivo atribuiu a situação à ausência de fiscalização e controle sobre o espaço, que, segundo ele, pertence ao governo federal, e classificou o caso como uma omissão da União.
Murilo afirmou ainda que tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Limeira já haviam solicitado providências para o local, sem que medidas fossem adotadas, e declarou que pretende buscar a responsabilização da União. A Ponte do Esqueleto já foi palco de outras mortes em circunstâncias semelhantes, de acordo com o prefeito.
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