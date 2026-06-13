Duas pessoas ficaram feridas após o tombamento de um carro na avenida Hélio Palermo, na região central de Franca, durante a madrugada deste sábado, 13.
O acidente aconteceu próximo ao pontilhão da rua General Osório, no sentido Jardim Francano. O veículo ficou tombado às margens da avenida até a manhã deste sábado, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo trecho.
Segundo as informações apuradas, o carro seguia pela Hélio Palermo quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo atingiu uma mureta de proteção, derrubou uma placa de sinalização e, em seguida, tombou.
O motorista, após o acidente, teria fugido do local. Duas pessoas que estavam no automóvel sofreram ferimentos e foram socorridas por equipes de resgate para hospitais da cidade. O estado de saúde delas não foi informado.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e isolar a área. A Perícia Técnica também esteve no local para verificar as circunstâncias do acidente. No interior do carro, muito sangue foi encontrado.
Durante os trabalhos periciais, já na manhã deste sábado, o proprietário do veículo compareceu ao local. Ele apresentou uma versão de que o carro teria sido furtado e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde a ocorrência foi registrada.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.