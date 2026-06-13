Uma motocicleta furtada durante a madrugada desta sexta-feira, 12, foi encontrada completamente destruída após ser incendiada em um loteamento próximo ao bairro San Marino, em Miguelópolis (SP), região de Franca.
Segundo a Polícia Militar, o caso começou a ser investigado após um morador da rua Cláudio do Carmo Flores relatar que ouviu os cães latindo durante a madrugada. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança da residência, ele identificou dois homens arrastando uma motocicleta pela rua.
Durante patrulhamento, policiais localizaram o veículo em chamas em um loteamento nas proximidades. Após consulta aos sistemas, a proprietária da moto foi identificada e informou que havia estacionado o veículo por volta das 22h de quinta-feira, 11, em frente à casa do namorado, no bairro San Marino. Ela disse que ainda não havia percebido o furto.
De acordo com a Polícia Militar, os criminosos tentaram romper a trava do guidão, mas não conseguiram. Em seguida, arrastaram a moto até um loteamento próximo, onde atearam fogo no veículo.
No local onde a motocicleta foi encontrada, os policiais constataram que o tanque de combustível havia sido retirado, possivelmente pelos próprios autores do crime.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos necessários para auxiliar nas investigações. Após a conclusão dos exames, o que restou da motocicleta foi liberado para a proprietária.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis pelo furto e pela destruição do veículo.
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