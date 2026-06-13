Uma motocicleta furtada durante a madrugada desta sexta-feira, 12, foi encontrada completamente destruída após ser incendiada em um loteamento próximo ao bairro San Marino, em Miguelópolis (SP), região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, o caso começou a ser investigado após um morador da rua Cláudio do Carmo Flores relatar que ouviu os cães latindo durante a madrugada. Ao verificar as imagens das câmeras de segurança da residência, ele identificou dois homens arrastando uma motocicleta pela rua.

Durante patrulhamento, policiais localizaram o veículo em chamas em um loteamento nas proximidades. Após consulta aos sistemas, a proprietária da moto foi identificada e informou que havia estacionado o veículo por volta das 22h de quinta-feira, 11, em frente à casa do namorado, no bairro San Marino. Ela disse que ainda não havia percebido o furto.