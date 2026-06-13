13 de junho de 2026
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FRIOZINHO

Chuva deve continuar e temperatura não passa dos 20ºC em Franca

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Giovanna Attili/GCN
Céu visto do bairro São José, na manhã deste sábado, 13
Céu visto do bairro São José, na manhã deste sábado, 13

Depois de uma madrugada chuvosa em Franca, os moradores devem continuar enfrentando tempo instável neste sábado, 13, com previsão de chuva forte durante a manhã, segundo o Climatempo. Apesar de algumas aberturas de sol ao longo da tarde, novas pancadas de chuva estão previstas e podem se estender até a noite.

A temperatura permanece amena durante todo o dia, variando entre 17°C e 20°C. A sensação térmica deve ficar entre 18°C e 19°C.

De acordo com a previsão, há 86% de chance de chuva, com acumulado estimado em 13,8 milímetros. A umidade relativa do ar pode chegar a 96%, enquanto os ventos sopram de norte-noroeste (NNW) com velocidade média de 4 km/h.

A madrugada começou com chuvas e trovoadas.
À tarde, o sol deve aparecer entre nuvens, mas novas pancadas são esperadas. Já à noite, o tempo segue fechado, com possibilidade de chuva.

O nascer do sol aconteceu às 6h42 e o pôr do sol está previsto para as 17h36. O Climatempo também aponta alta probabilidade de formação de arco-íris ao longo do dia, especialmente nos períodos de alternância entre chuva e sol.

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