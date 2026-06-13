Depois de uma madrugada chuvosa em Franca, os moradores devem continuar enfrentando tempo instável neste sábado, 13, com previsão de chuva forte durante a manhã, segundo o Climatempo. Apesar de algumas aberturas de sol ao longo da tarde, novas pancadas de chuva estão previstas e podem se estender até a noite.
A temperatura permanece amena durante todo o dia, variando entre 17°C e 20°C. A sensação térmica deve ficar entre 18°C e 19°C.
De acordo com a previsão, há 86% de chance de chuva, com acumulado estimado em 13,8 milímetros. A umidade relativa do ar pode chegar a 96%, enquanto os ventos sopram de norte-noroeste (NNW) com velocidade média de 4 km/h.
A madrugada começou com chuvas e trovoadas.
À tarde, o sol deve aparecer entre nuvens, mas novas pancadas são esperadas. Já à noite, o tempo segue fechado, com possibilidade de chuva.
O nascer do sol aconteceu às 6h42 e o pôr do sol está previsto para as 17h36. O Climatempo também aponta alta probabilidade de formação de arco-íris ao longo do dia, especialmente nos períodos de alternância entre chuva e sol.
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