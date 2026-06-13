A Prefeitura de Franca realiza neste sábado, 13, mais uma ação de vacinação contra a gripe, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao imunizante. O atendimento será realizado na ETEC "Dr. Júlio Cardoso", conhecida como Industrial, no Centro da cidade, das 8h às 11h30.

A vacinação estará disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Para receber a dose, basta apresentar um documento de identidade com foto. O acesso ao posto será feito pela Rua Dr. Júlio Cardoso, no salão lateral da unidade, em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Escola Técnica de Enfermagem.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a iniciativa busca reforçar a proteção da população em um período marcado pela queda das temperaturas e pela baixa umidade relativa do ar, condições que favorecem o aumento dos casos de doenças respiratórias.