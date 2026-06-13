A Prefeitura de Franca realiza neste sábado, 13, mais uma ação de vacinação contra a gripe, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao imunizante. O atendimento será realizado na ETEC "Dr. Júlio Cardoso", conhecida como Industrial, no Centro da cidade, das 8h às 11h30.
A vacinação estará disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Para receber a dose, basta apresentar um documento de identidade com foto. O acesso ao posto será feito pela Rua Dr. Júlio Cardoso, no salão lateral da unidade, em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Escola Técnica de Enfermagem.
De acordo com a Secretaria de Saúde, a iniciativa busca reforçar a proteção da população em um período marcado pela queda das temperaturas e pela baixa umidade relativa do ar, condições que favorecem o aumento dos casos de doenças respiratórias.
Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, no final de abril, diversas ações foram promovidas pelo município, incluindo postos itinerantes no Terminal Central de Ônibus, vacinação em creches parceiras e atendimento a idosos institucionalizados.
Até o momento, Franca já aplicou 51,5 mil doses da vacina contra a Influenza.
Além da ação especial deste sábado, a imunização segue disponível até o final de junho em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), o atendimento ocorre das 8h às 16h.
Vacinação para acamados
A Secretaria de Saúde também mantém a vacinação domiciliar para pessoas acamadas que não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde. Nesses casos, um familiar deve procurar a UBS mais próxima e solicitar o agendamento da visita da equipe de imunização.
Segundo a Vigilância Epidemiológica, o atendimento é realizado aos sábados e feriados, garantindo que a vacina chegue aos moradores em situação de maior vulnerabilidade.
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