Veja o obituário deste sábado, 13, em Franca:

Nome: Iracema de Oliveira

Idade: 88 anos

Local do velório: Municipal Santo Agostinho, Sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Apparecida Tottoli Flores

Idade: 92 anos

Local do velório: São Vicente, Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h