Veja o obituário deste sábado, 13, em Franca:
Nome: Iracema de Oliveira
Idade: 88 anos
Local do velório: Municipal Santo Agostinho, Sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Apparecida Tottoli Flores
Idade: 92 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
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