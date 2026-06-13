13 de junho de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste sábado em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário deste sábado, 13, em Franca:

Nome: Iracema de Oliveira
Idade: 88 anos
Local do velório: Municipal Santo Agostinho, Sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Apparecida Tottoli Flores
Idade: 92 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

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