Um homem de 26 anos foi preso na noite desta sexta-feira, 12, após a Polícia Militar localizar um veículo com irregularidades em uma residência no Residencial São Domingos, em Franca. A ocorrência foi registrada durante buscas relacionadas a um chamado de roubo e resultou na apreensão do automóvel e na condução do suspeito ao Plantão Policial.
Segundo as informações, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento quando receberam um chamado sobre um suposto roubo em andamento na Vila Nicácio. Após contato com a vítima e obtenção de características dos possíveis envolvidos, os policiais iniciaram buscas pela região.
Durante as diligências, os militares vistoriaram os fundos de um imóvel no Residencial São Domingos, onde encontraram um veículo estacionado. Ao consultarem a placa que o automóvel ostentava, verificaram indícios de irregularidade e aprofundaram a fiscalização.
Para confirmar a situação, equipes policiais entraram em contato com autoridades de São José do Rio Preto, cidade à qual o emplacamento estava vinculado. A verificação apontou que o veículo original permanecia na garagem da proprietária, indicando a existência de uma clonagem.
Com a autorização do morador, os policiais realizaram uma inspeção detalhada no automóvel. Embora os sinais identificadores aparentassem compatibilidade com a placa utilizada, uma análise eletrônica revelou divergência no número do chassi.
A consulta aos sistemas policiais apontou que o veículo era produto de roubo registrado na cidade de São Paulo em 2024.
Diante da constatação, o automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio localizado no Presídio do Jardim Guanabara. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi apresentado à Polícia Civil.
O caso foi registrado como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e localização/apreensão de veículo.
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