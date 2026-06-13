Um homem de 26 anos foi preso na noite desta sexta-feira, 12, após a Polícia Militar localizar um veículo com irregularidades em uma residência no Residencial São Domingos, em Franca. A ocorrência foi registrada durante buscas relacionadas a um chamado de roubo e resultou na apreensão do automóvel e na condução do suspeito ao Plantão Policial.

Segundo as informações, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento quando receberam um chamado sobre um suposto roubo em andamento na Vila Nicácio. Após contato com a vítima e obtenção de características dos possíveis envolvidos, os policiais iniciaram buscas pela região.

Durante as diligências, os militares vistoriaram os fundos de um imóvel no Residencial São Domingos, onde encontraram um veículo estacionado. Ao consultarem a placa que o automóvel ostentava, verificaram indícios de irregularidade e aprofundaram a fiscalização.