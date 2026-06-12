13 de junho de 2026
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Mudança no trânsito altera sentido de rua na região Sul de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Rua Rosa Del Monte, em Franca
Rua Rosa Del Monte, em Franca

A Secretaria Municipal de Segurança informou que entrou em vigor nesta sexta-feira, 12, uma alteração no trânsito da rua Rosa Del Monte, em Franca. O trecho entre a rua Ângela Rosa Scarabuci e a avenida Eliza Verzola Gosuen passou a operar em sentido único de circulação com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e ampliar a segurança viária na região.

Com a mudança, os veículos devem trafegar exclusivamente no sentido da rua Ângela Rosa Scarabuci para a avenida Eliza Verzola Gosuen.

Segundo a Secretaria de Segurança, a medida tem como finalidade organizar o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.

Intervenção inclui nova sinalização

Para orientar condutores e moradores, equipes da secretaria realizaram a implantação da nova sinalização viária no local.

Os trabalhos incluíram a instalação de placas indicativas e demais dispositivos necessários para informar sobre a alteração e facilitar a adaptação dos usuários ao novo sistema de circulação.

A Secretaria de Segurança orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos próximos dias, observando a sinalização implantada e respeitando as regras de trânsito para contribuir com a segurança de todos.

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