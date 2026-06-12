A Secretaria Municipal de Segurança informou que entrou em vigor nesta sexta-feira, 12, uma alteração no trânsito da rua Rosa Del Monte, em Franca. O trecho entre a rua Ângela Rosa Scarabuci e a avenida Eliza Verzola Gosuen passou a operar em sentido único de circulação com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e ampliar a segurança viária na região.

Com a mudança, os veículos devem trafegar exclusivamente no sentido da rua Ângela Rosa Scarabuci para a avenida Eliza Verzola Gosuen.

Segundo a Secretaria de Segurança, a medida tem como finalidade organizar o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.

Intervenção inclui nova sinalização