A Secretaria Municipal de Segurança informou que entrou em vigor nesta sexta-feira, 12, uma alteração no trânsito da rua Rosa Del Monte, em Franca. O trecho entre a rua Ângela Rosa Scarabuci e a avenida Eliza Verzola Gosuen passou a operar em sentido único de circulação com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e ampliar a segurança viária na região.
Com a mudança, os veículos devem trafegar exclusivamente no sentido da rua Ângela Rosa Scarabuci para a avenida Eliza Verzola Gosuen.
Segundo a Secretaria de Segurança, a medida tem como finalidade organizar o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.
Intervenção inclui nova sinalização
Para orientar condutores e moradores, equipes da secretaria realizaram a implantação da nova sinalização viária no local.
Os trabalhos incluíram a instalação de placas indicativas e demais dispositivos necessários para informar sobre a alteração e facilitar a adaptação dos usuários ao novo sistema de circulação.
A Secretaria de Segurança orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos próximos dias, observando a sinalização implantada e respeitando as regras de trânsito para contribuir com a segurança de todos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.