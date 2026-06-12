13 de junho de 2026
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RONAN ROCHA

Égua morre atropelada por caminhonete em rodovia de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Animal morto após ser atropelado por caminhonete
Animal morto após ser atropelado por caminhonete

Uma égua morreu após ser atropelada por uma caminhonete na manhã desta sexta-feira, 12, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em frente ao posto Beta, na Zona Sul de Franca. O acidente aconteceu no km 32 da via, no sentido Franca–Patrocínio Paulista.

O motorista seguia pela rodovia quando foi surpreendido pelo animal atravessando a pista. Sem tempo para desviar, ele atingiu a égua.

Impacto destruiu a frente do veículo

Com a força da colisão, a frente da caminhonete ficou completamente destruída. A égua morreu no local.

Apesar dos danos de grande proporção registrados no veículo, o motorista não sofreu ferimentos.

Atendimento na rodovia

Equipes da ViaPaulista foram acionadas para atender a ocorrência. Os profissionais realizaram a retirada do animal e a sinalização do trecho para garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela rodovia.

As circunstâncias que levaram o animal a acessar a pista deverão ser apuradas.

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