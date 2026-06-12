Uma égua morreu após ser atropelada por uma caminhonete na manhã desta sexta-feira, 12, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em frente ao posto Beta, na Zona Sul de Franca. O acidente aconteceu no km 32 da via, no sentido Franca–Patrocínio Paulista.

O motorista seguia pela rodovia quando foi surpreendido pelo animal atravessando a pista. Sem tempo para desviar, ele atingiu a égua.

Impacto destruiu a frente do veículo

Com a força da colisão, a frente da caminhonete ficou completamente destruída. A égua morreu no local.