Uma égua morreu após ser atropelada por uma caminhonete na manhã desta sexta-feira, 12, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em frente ao posto Beta, na Zona Sul de Franca. O acidente aconteceu no km 32 da via, no sentido Franca–Patrocínio Paulista.
O motorista seguia pela rodovia quando foi surpreendido pelo animal atravessando a pista. Sem tempo para desviar, ele atingiu a égua.
Impacto destruiu a frente do veículo
Com a força da colisão, a frente da caminhonete ficou completamente destruída. A égua morreu no local.
Apesar dos danos de grande proporção registrados no veículo, o motorista não sofreu ferimentos.
Atendimento na rodovia
Equipes da ViaPaulista foram acionadas para atender a ocorrência. Os profissionais realizaram a retirada do animal e a sinalização do trecho para garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pela rodovia.
As circunstâncias que levaram o animal a acessar a pista deverão ser apuradas.
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