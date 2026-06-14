A frase de Michael Jordan, “o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos”, destaca a campanha do pentacampeonato do Franca Basquete no NBB 2025/26. Enquanto as estrelas e o técnico Helinho Garcia recebem os holofotes, o título sobre o Pinheiros, no dia 7 de junho, no ginásio Pedrocão, também é resultado do trabalho silencioso da comissão técnica.

O grupo que atua fora das quatro linhas ajusta estratégias, cuida da saúde dos atletas e mantém a estrutura para o time render. São eles: Zezinho Limonta, Nilton Gonçalves e Jhonatan Cintra, assistentes técnicos; Paulinho Alberto, preparador físico; Rogerinho Barbosa, fisioterapeuta; Anderson Nascimento, médico; Lais Prado, nutricionista; Rodrigo Salomão, psicólogo; Guilherme Lana, roupeiro; e Ricardo Ziotti, coordenador técnico.

Após a vitória contra o Pinheiros, membros da comissão comemoraram intensamente. Muitos se ajoelharam na quadra em agradecimento pela conquista histórica. “A grande estrela de qualquer campeonato são os atletas. Nosso papel é se dedicar para proporcionar as melhores condições para que eles possam brilhar”, disse a nutricionista Lais Prado.