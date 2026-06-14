A frase de Michael Jordan, “o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos”, destaca a campanha do pentacampeonato do Franca Basquete no NBB 2025/26. Enquanto as estrelas e o técnico Helinho Garcia recebem os holofotes, o título sobre o Pinheiros, no dia 7 de junho, no ginásio Pedrocão, também é resultado do trabalho silencioso da comissão técnica.
O grupo que atua fora das quatro linhas ajusta estratégias, cuida da saúde dos atletas e mantém a estrutura para o time render. São eles: Zezinho Limonta, Nilton Gonçalves e Jhonatan Cintra, assistentes técnicos; Paulinho Alberto, preparador físico; Rogerinho Barbosa, fisioterapeuta; Anderson Nascimento, médico; Lais Prado, nutricionista; Rodrigo Salomão, psicólogo; Guilherme Lana, roupeiro; e Ricardo Ziotti, coordenador técnico.
Após a vitória contra o Pinheiros, membros da comissão comemoraram intensamente. Muitos se ajoelharam na quadra em agradecimento pela conquista histórica. “A grande estrela de qualquer campeonato são os atletas. Nosso papel é se dedicar para proporcionar as melhores condições para que eles possam brilhar”, disse a nutricionista Lais Prado.
Lais explica que o foco é garantir hidratação, nutrição, suplementação e recuperação eficientes, independentemente do placar. “Cuidar da alimentação de forma funcional, acolhedora e individualizada, mesmo diante dos desafios da rotina, é tão exigente quanto gratificante. Contribuir nem que seja 1% para o bem-estar e o desempenho de cada um é algo verdadeiramente especial”.
Zezinho Limonta, que comandou o time em várias partidas na ausência de Helinho Garcia, principalmente no início da temporada, detalha sua função: edição e análise de vídeos, preparação de scouts dos adversários e repasse de informações estratégicas para a comissão e atletas. “Esse trabalho ajuda na construção dos planos de jogo e nas decisões ao longo da temporada e das partidas”.
Limonta diz que, além da parte técnica, busca estar próximo dos jogadores. “Passo muito tempo com eles e desempenho um papel fundamental para manter o ambiente saudável, unido e de confiança. Esse penta é resultado de um trabalho coletivo, da dedicação dos atletas, da liderança do Helinho e de todo o empenho dos profissionais que atuam nos bastidores”.
Agora, o clube já planeja a próxima temporada. O time terá pela frente o Campeonato Paulista, a BCLA, a busca pelo hexa do NBB e, provavelmente a Copa Super 8.
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