A Prefeitura de Cássia (MG) anunciou o cancelamento da ExpoCássia, tradicional exposição agropecuária do município. Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada diante da frustração dos repasses orçamentários da União e da redução das receitas previstas. O anúncio foi feito por meio de comunicado oficial publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 12, e eleva para quatro o número de cidades próximas a Franca que suspenderam eventos tradicionais em 2026.
A administração informou que a realização da ExpoCássia se tornou financeiramente inviável diante do cenário atual. Além da queda nos repasses, a prefeitura apontou a necessidade de preservar o equilíbrio fiscal das contas públicas e o contexto de animosidades locais como fatores que contribuíram para a decisão.
Em nota, a Prefeitura destacou que pretende retomar o evento futuramente. "A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a retomada da ExpoCássia em futuras edições, buscando oferecer à população um evento à altura da tradição e da importância que ele representa para nossa cidade."
A ExpoCássia é considerada um dos eventos mais tradicionais do município, reunindo atrações ligadas ao agronegócio, entretenimento e atividades culturais.
Cancelamentos se espalham
O anúncio reforça um movimento observado nas últimas semanas em diferentes cidades, que também optaram por suspender eventos tradicionais diante da redução das receitas municipais, segundo alegam as próprias administrações.
Em Orlândia, a Prefeitura cancelou o rodeio que teria apresentações de Rionegro & Solimões, Murilo Huff e Menos é Mais, além de uma etapa da Liga Nacional de Rodeio. Segundo o comunicado, a medida visa preservar recursos para áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura.
Já em Ribeirão Corrente, a prefeita Aninha Montanher (MDB) anunciou o cancelamento da Festa do Café. A justificativa foi a queda na arrecadação municipal, estimada em cerca de R$ 800 mil nos cinco primeiros meses do ano. A prefeitura informou que pretende substituir o evento por uma iniciativa voltada ao empreendedorismo.
Festa do Leite também foi suspensa
Outro caso recente ocorreu em Batatais, onde a Prefeitura cancelou a 49ª Festa do Leite, prevista para julho, poucos dias após divulgar oficialmente a programação. A administração alegou queda nas receitas estimadas e a necessidade de contingenciamento de despesas para garantir a manutenção dos serviços essenciais e dos compromissos financeiros do município.
Além do cancelamento, a Prefeitura anunciou o reembolso integral dos ingressos adquiridos antecipadamente. Segundo o município, os procedimentos para devolução dos valores serão divulgados nos próximos dias, juntamente com orientações para expositores, patrocinadores, prestadores de serviço e demais envolvidos na organização da festa.
Um canal de atendimento também será disponibilizado para tratar cada situação de forma individual.
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