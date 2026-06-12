A Prefeitura de Cássia (MG) anunciou o cancelamento da ExpoCássia, tradicional exposição agropecuária do município. Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada diante da frustração dos repasses orçamentários da União e da redução das receitas previstas. O anúncio foi feito por meio de comunicado oficial publicado nas redes sociais nesta sexta-feira, 12, e eleva para quatro o número de cidades próximas a Franca que suspenderam eventos tradicionais em 2026.

A administração informou que a realização da ExpoCássia se tornou financeiramente inviável diante do cenário atual. Além da queda nos repasses, a prefeitura apontou a necessidade de preservar o equilíbrio fiscal das contas públicas e o contexto de animosidades locais como fatores que contribuíram para a decisão.

Em nota, a Prefeitura destacou que pretende retomar o evento futuramente. "A Administração Municipal reafirma seu compromisso com a retomada da ExpoCássia em futuras edições, buscando oferecer à população um evento à altura da tradição e da importância que ele representa para nossa cidade."