Impactada pelo artigo “Letras machistas, milhares de cliques”, assinado pela jornalista e professora Luciana Grabin no Estadão do dia 6 deste junho, fui atrás da pesquisa à qual ela se referiu ao fundamentar comentários sobre gerações inteiras crescendo ao som de músicas que subestimam as mulheres. Veiculada pela revista Marie Claire, a reportagem analisou a demanda dos brasileiros na Spotify e mostrou dados que revelam de forma clara como o preconceito contra as mulheres permanece arraigado entre nós também pela via das produções culturais de massa.

Os dados são reveladores: metade das dez músicas mais ouvidas no país reproduz, de forma direta, discursos misóginos. As letras enfatizam expressões grotescas, retratam a mulher apenas sob a ótica da posse e do descarte, reduzem o feminino a mero objeto de satisfação sexual. No repertório dessas composições que inspiram centenas de outras, um aspecto que pode passar despercebido, mas é sintomático, pulsa na exaltação romantizada do ciúme excessivo, da dependência emocional e da perseguição ao fim de um relacionamento. Entoadas em coro em shows, festas e playlists familiares, as composições tanto evidenciam um machismo recreativo disfarçado de entretenimento como suavizam a percepção da violência de gênero na vida real. Ao cantar a plenos pulmões uma música que desmerece a autonomia da mulher, o público, quase sempre de maneira inconsciente, valida o pano de fundo ideológico que sustenta o machismo.

E aí mora o risco. A reprodução contínua desses discursos conversa com dados trágicos da realidade social. O Brasil figura recorrentemente entre os países com os maiores índices de feminicídio e violência doméstica do mundo. Sociólogos, psicólogos e defensores dos direitos humanos apontam que a violência física é apenas a ponta do iceberg, sustentada por uma base sólida de violência simbólica da qual a música de massa, infelizmente, faz parte. Letras que tratam o consentimento feminino como algo negociável, flexível ou irrelevante reforçam diretamente a cultura do assédio sexual. Ao propagar a ideia de que o "não" de uma mulher é apenas um charme ou um obstáculo a ser superado pela insistência masculina, esse tipo de música interfere na formação psicossocial de jovens e adolescentes. Meninos crescem consumindo referências onde o domínio e a agressividade definem a masculinidade, enquanto meninas são ensinadas a aceitar a submissão e a depreciação como componentes normais do afeto e do desejo. E quem pensa que tais violências são fenômenos restritos a um único nicho musical, está equivocado. A depreciação do feminino atravessa fronteiras sonoras.