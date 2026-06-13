Muito tempo se passou desde 1970. Hoje, com meus recém-completos 28 anos, é aquela copa que ocupa minha cabeça desde a estreia de A Saga do Tri, série nova da Netflix. Eu poderia passar este texto inteiro celebrando Lucas Agrícola como Pelé, a reprodução magnífica do futebol jogado ou a semelhança precisa dos atores com seus personagens. Carlos Alberto Torres, o "capita", impressiona. Mas não quero só recomendar. Quero conversar.

Porque a série entende uma coisa que a gente às vezes esquece de nomear: futebol é assunto que passa de mão em mão. De banco de praça, de fila de banco, de sala de espera de hospital. Todo mundo tem uma escalação na ponta da língua - herdada, discutida, defendida como se fosse doutrina de família. Não era diferente em 1970, e por isso João Saldanha aparece na série como figura recorrente com precisão cirúrgica. A frase que o técnico devolveu ao presidente Médici, quando o ditador pediu a convocação de Dadá Maravilha, não chega perto de um comentário de internet - ela os precede em cinquenta anos: "Não escalo os ministérios e ele não escala a seleção." Em plena ditadura militar, isso não passaria batido. Saldanha deu lugar a Zagallo, e o resto você já sabe - ou seu pai te contou, ou seu avô contou pro seu pai.

A obra se preocupa em mostrar onde estavam os jogadores e onde estava o povo. Nos bares, nas ruas, dentro das casas: o Brasil parava para o Brasil. Isso não é tradição inventada. É uma herança que ninguém assinou, mas todo mundo recebeu. Até os que dizem não ligar, depois de um jogo aqui e outro acolá, soltam em voz baixa: "E o Brasil, ganhou?" É o mesmo reflexo. É a mesma coisa que fez meu bisavô abrir a porta, e que fez meu avô me ensinar a cruzar os braços e prestar atenção.