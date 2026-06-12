Empresários e organizadores de eventos de Franca já podem se cadastrar gratuitamente no portal “Conheça Franca”, plataforma digital da Prefeitura que reúne informações sobre turismo, cultura, gastronomia, hospedagem, compras e lazer no município. A iniciativa busca ampliar a visibilidade de negócios locais e facilitar o acesso da população e dos visitantes às atrações da cidade.

Para participar, os interessados devem acessar o portal turismo.franca.sp.gov.br e selecionar a aba “Cadastro”. O sistema está dividido em quatro categorias: “Onde ficar”, “Onde comer”, “Onde comprar” e “O que fazer”.

Podem ser cadastrados hotéis, restaurantes, cafeterias, lojas de fábrica, atrativos turísticos e outros empreendimentos ligados ao setor. Os participantes podem incluir informações, imagens e localização dos estabelecimentos, que passam por análise técnica antes da publicação.

Interatividade e agenda de eventos