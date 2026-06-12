Empresários e organizadores de eventos de Franca já podem se cadastrar gratuitamente no portal “Conheça Franca”, plataforma digital da Prefeitura que reúne informações sobre turismo, cultura, gastronomia, hospedagem, compras e lazer no município. A iniciativa busca ampliar a visibilidade de negócios locais e facilitar o acesso da população e dos visitantes às atrações da cidade.
Para participar, os interessados devem acessar o portal turismo.franca.sp.gov.br e selecionar a aba “Cadastro”. O sistema está dividido em quatro categorias: “Onde ficar”, “Onde comer”, “Onde comprar” e “O que fazer”.
Podem ser cadastrados hotéis, restaurantes, cafeterias, lojas de fábrica, atrativos turísticos e outros empreendimentos ligados ao setor. Os participantes podem incluir informações, imagens e localização dos estabelecimentos, que passam por análise técnica antes da publicação.
Interatividade e agenda de eventos
A plataforma também disponibiliza espaço para que organizadores de feiras, palestras, workshops, exposições, shows e atividades culturais incluam eventos na agenda oficial do município. Para isso, é necessário informar dados como data, local, descrição e materiais de divulgação.
A ação integra as estratégias da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento para fortalecer o turismo local e ampliar o acesso às opções disponíveis na cidade.
Atualmente, o portal reúne 36 eventos cadastrados e mais de 41 trilhas e percursos mapeados. Entre os recursos disponíveis está um mapa interativo que apresenta informações como distância, tempo médio de percurso e nível de dificuldade das trilhas, além de permitir acesso direto aos trajetos pela plataforma Strava.
Entre os roteiros disponíveis estão a Trilha Serrinha do Castelo, Trilha Deus me Livre, Trilha Paiolzinho e o trecho francano do Caminho da Fé.
Roteiros temáticos
O portal também reúne roteiros temáticos voltados à gastronomia e à cultura, como a Rota do Pão, a Rota do Vinho, a Rota do Café da Alta Mogiana e o Mapa Cultural de Franca.
De acordo com a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Corrêa do Prado, a ferramenta faz parte das ações de fortalecimento da economia local e funciona como uma vitrine digital gratuita para empresas e produtores de eventos.
“A plataforma também facilita o planejamento de quem visita ou deseja conhecer melhor Franca”, destacou.
O e-mail turismo@franca.sp.gov.br e o telefone (16) 3711-9830 estão disponíveis para contato.
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