Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado nesta quinta-feira, 12, a Secretaria de Educação de Franca intensificou, durante os meses de maio e junho, uma série de ações pedagógicas de conscientização e prevenção nas unidades da Rede Municipal de Ensino. As atividades envolveram mais de 15 mil estudantes e tiveram como foco a proteção da infância e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

Mobilização nas escolas

A data foi instituída pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) em 2002 e, no Brasil, é reconhecida como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei Federal nº 11.542, de 2007. A iniciativa busca mobilizar a sociedade em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e fortalecer ações voltadas à erradicação do trabalho infantil.

Nas escolas municipais, o tema integra atividades educacionais e formativas desenvolvidas ao longo do ano. O assunto é abordado em sala de aula e também nas reuniões dos Grêmios Estudantis, promovendo reflexões sobre os impactos do trabalho infantil e a importância da garantia dos direitos da infância.