13 de junho de 2026
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PROTEÇÃO

Franca mobiliza 15 mil alunos em ações contra o trabalho infantil

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Projeto realizado por alunos da rede municipal de Franca
Projeto realizado por alunos da rede municipal de Franca

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado nesta quinta-feira, 12, a Secretaria de Educação de Franca intensificou, durante os meses de maio e junho, uma série de ações pedagógicas de conscientização e prevenção nas unidades da Rede Municipal de Ensino. As atividades envolveram mais de 15 mil estudantes e tiveram como foco a proteção da infância e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

Mobilização nas escolas

A data foi instituída pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) em 2002 e, no Brasil, é reconhecida como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei Federal nº 11.542, de 2007. A iniciativa busca mobilizar a sociedade em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e fortalecer ações voltadas à erradicação do trabalho infantil.

Nas escolas municipais, o tema integra atividades educacionais e formativas desenvolvidas ao longo do ano. O assunto é abordado em sala de aula e também nas reuniões dos Grêmios Estudantis, promovendo reflexões sobre os impactos do trabalho infantil e a importância da garantia dos direitos da infância.

A proposta tem como objetivo fortalecer a cultura de proteção às crianças e adolescentes, além de ampliar o debate sobre o papel da sociedade na prevenção de situações que possam comprometer o desenvolvimento pleno dos jovens.

Atividades de conscientização

Como espaço de formação cidadã, a escola também desempenha papel importante na orientação de crianças, adolescentes e famílias, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com os direitos assegurados pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Para ampliar o alcance da campanha, todas as unidades escolares promoveram atividades lúdicas e pedagógicas, como rodas de conversa, exibição de vídeos, produção de cartazes, construção de painéis temáticos, gravação de podcasts e ações coordenadas pelos Grêmios Estudantis.

As iniciativas buscaram sensibilizar não apenas os estudantes, mas também pais, responsáveis e toda a comunidade escolar sobre a importância de garantir às crianças o acesso à educação, à saúde, ao lazer e ao desenvolvimento integral.

Além das atividades voltadas aos alunos, a Secretaria de Educação também realizou ações formativas direcionadas aos professores durante as reuniões de estudos pedagógicos.

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