Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado nesta quinta-feira, 12, a Secretaria de Educação de Franca intensificou, durante os meses de maio e junho, uma série de ações pedagógicas de conscientização e prevenção nas unidades da Rede Municipal de Ensino. As atividades envolveram mais de 15 mil estudantes e tiveram como foco a proteção da infância e a promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Mobilização nas escolas
A data foi instituída pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) em 2002 e, no Brasil, é reconhecida como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei Federal nº 11.542, de 2007. A iniciativa busca mobilizar a sociedade em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e fortalecer ações voltadas à erradicação do trabalho infantil.
Nas escolas municipais, o tema integra atividades educacionais e formativas desenvolvidas ao longo do ano. O assunto é abordado em sala de aula e também nas reuniões dos Grêmios Estudantis, promovendo reflexões sobre os impactos do trabalho infantil e a importância da garantia dos direitos da infância.
A proposta tem como objetivo fortalecer a cultura de proteção às crianças e adolescentes, além de ampliar o debate sobre o papel da sociedade na prevenção de situações que possam comprometer o desenvolvimento pleno dos jovens.
Atividades de conscientização
Como espaço de formação cidadã, a escola também desempenha papel importante na orientação de crianças, adolescentes e famílias, contribuindo para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com os direitos assegurados pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Para ampliar o alcance da campanha, todas as unidades escolares promoveram atividades lúdicas e pedagógicas, como rodas de conversa, exibição de vídeos, produção de cartazes, construção de painéis temáticos, gravação de podcasts e ações coordenadas pelos Grêmios Estudantis.
As iniciativas buscaram sensibilizar não apenas os estudantes, mas também pais, responsáveis e toda a comunidade escolar sobre a importância de garantir às crianças o acesso à educação, à saúde, ao lazer e ao desenvolvimento integral.
Além das atividades voltadas aos alunos, a Secretaria de Educação também realizou ações formativas direcionadas aos professores durante as reuniões de estudos pedagógicos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.