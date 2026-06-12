Um homem teve a motocicleta furtada na noite de quinta-feira, 11, no Jardim Ângela Rosa, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo estava estacionado em frente à residência da vítima, na rua Cesário João Careta, quando foi levado. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 12, pela Polícia Civil.

A vítima relatou que deixou a motocicleta estacionada por volta das 19h56. Cerca de uma hora depois, ao sair do imóvel, percebeu que o veículo havia sido furtado.

A moto levada é uma Honda CG 160 Titan, preta, ano/modelo 2025, com placa QSW9C70.

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