13 de junho de 2026
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INSEGURANÇA

Moto é furtada em frente a residência no Jardim Ângela Rosa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Honda CG 160 Titan furtada em Franca
Honda CG 160 Titan furtada em Franca

Um homem teve a motocicleta furtada na noite de quinta-feira, 11, no Jardim Ângela Rosa, em Franca. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo estava estacionado em frente à residência da vítima, na rua Cesário João Careta, quando foi levado. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 12, pela Polícia Civil.

A vítima relatou que deixou a motocicleta estacionada por volta das 19h56. Cerca de uma hora depois, ao sair do imóvel, percebeu que o veículo havia sido furtado.

A moto levada é uma Honda CG 160 Titan, preta, ano/modelo 2025, com placa QSW9C70.

Investigação

De acordo com o registro policial, moradores da região possuem sistemas de monitoramento por câmeras, o que poderá auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime.

O caso foi registrado como furto de veículo e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento da elaboração do boletim de ocorrência, a motocicleta não havia sido recuperada.

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