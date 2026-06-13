A poucos dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o sentimento predominante entre torcedores de Franca é de cautela. Embora o torneio continue despertando paixão e mobilizando debates, muitos entrevistados demonstraram dúvidas sobre o potencial da equipe para conquistar o hexacampeonato.

Diferentemente de outras edições da competição, quando a confiança parecia maior, parte dos torcedores afirma não enxergar o Brasil entre os principais candidatos ao título e destaca o momento vivido por outras seleções que chegam à Copa em melhor fase.

Uma dos entrevistados relembrou campanhas marcantes da Seleção Brasileira e comparou o cenário atual ao de gerações anteriores.