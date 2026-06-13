A poucos dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o sentimento predominante entre torcedores de Franca é de cautela. Embora o torneio continue despertando paixão e mobilizando debates, muitos entrevistados demonstraram dúvidas sobre o potencial da equipe para conquistar o hexacampeonato.
Diferentemente de outras edições da competição, quando a confiança parecia maior, parte dos torcedores afirma não enxergar o Brasil entre os principais candidatos ao título e destaca o momento vivido por outras seleções que chegam à Copa em melhor fase.
Uma dos entrevistados relembrou campanhas marcantes da Seleção Brasileira e comparou o cenário atual ao de gerações anteriores.
“Eu sou da geração que viu o Tetra e o Penta, aquela seleção que a gente tinha prazer em acompanhar, que a gente sabia o nome de todos os jogadores”, afirmou Vanice Gianelli, animadora físico-esportiva do Sesc.
Segundo ela, a identificação entre torcida e equipe nacional diminuiu ao longo dos anos.
Esperança segue presente
Apesar das dúvidas, o desejo de ver o Brasil avançar na competição continua forte entre os torcedores.
“Eu, como brasileiro, logicamente, estou torcendo para que o Brasil ganhe e chegue à final. Mas estou com um pé na frente e outro atrás”, resumiu o empresário Letervi Cunha.
A expectativa de uma campanha positiva ainda existe, mesmo entre aqueles que demonstram receio em relação ao desempenho da equipe.
Confiança na tradição brasileira
Por outro lado, alguns entrevistados mantêm a confiança na Seleção Brasileira. Para esse grupo, a tradição do país em Copas do Mundo e a qualidade individual dos jogadores podem ser determinantes ao longo da competição.
A avaliação é de que o time tem condições de evoluir durante o torneio e apresentar um rendimento superior nas fases decisivas.
Torcida dividida
As opiniões colhidas mostram uma torcida dividida entre esperança e desconfiança. Se por um lado ainda existe confiança na força da camisa brasileira, por outro há quem acredite em uma eliminação precoce.
“Eu acho que o Brasil vai sair logo no começo”, afirmou uma torcedora.
“O pessoal perdeu um pouco do encanto, do interesse mesmo. Hoje está mais desligado”, comentou outra entrevistada.
Com a estreia do Brasil neste sábado, 13, às 19 horas, contra Marrocos, os torcedores seguem acompanhando as notícias, debatendo possíveis escalações e fazendo previsões sobre o caminho que a Seleção Brasileira poderá percorrer na busca pelo sexto título mundial.
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Comentários
2 Comentários
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Valeska 1 dia atrasA França Será a campeã pelo grande número de craques que tem,pelo seu histórico em copas do mundo,se não for será a Espanha ou Portugal e até mesmo a Argentina
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Darsio 1 dia atrasEnquanto isso, a sujeirada da corrupção do banco Bolsomaster é jogada sob os tapetes. TAMOS JUNTOS IRMÃOS!!!!