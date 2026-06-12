Um motorista foi autuado por direção perigosa, embriaguez ao volante e velocidade incompatível com a via após fugir de uma abordagem policial na madrugada desta sexta-feira, 12, entre os municípios de Miguelópolis e Ituverava. O acompanhamento se estendeu por cerca de 15 quilômetros até que o veículo fosse interceptado nas proximidades do Distrito de São Benedito.

A ocorrência teve início durante patrulhamento, quando uma equipe policial avistou uma BMW 320I branca transitando em zigue-zague pela via. Segundo o registro policial, ao notar a aproximação da viatura, o condutor passou a realizar manobras provocativas.

Diante da situação, os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura para realizar a abordagem. No entanto, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade no sentido de Ituverava.

Acompanhamento policial