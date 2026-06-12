12 de junho de 2026
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SEM NOÇÃO

Motorista de BMW foge da polícia por 15 km após zigue-zague

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/3ª Companhia - 15° BPM/I
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar

Um motorista foi autuado por direção perigosa, embriaguez ao volante e velocidade incompatível com a via após fugir de uma abordagem policial na madrugada desta sexta-feira, 12, entre os municípios de Miguelópolis e Ituverava. O acompanhamento se estendeu por cerca de 15 quilômetros até que o veículo fosse interceptado nas proximidades do Distrito de São Benedito.

A ocorrência teve início durante patrulhamento, quando uma equipe policial avistou uma BMW 320I branca transitando em zigue-zague pela via. Segundo o registro policial, ao notar a aproximação da viatura, o condutor passou a realizar manobras provocativas.

Diante da situação, os policiais acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura para realizar a abordagem. No entanto, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade no sentido de Ituverava.

Acompanhamento policial

Após aproximadamente 15 quilômetros de acompanhamento, o veículo foi abordado próximo ao Distrito de São Benedito. Durante a fiscalização, nada de ilícito foi encontrado com o condutor ou no interior do automóvel.

De acordo com a ocorrência, o motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas recusou a realização do teste do etilômetro.

Registro da ocorrência

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde foram adotadas as medidas cabíveis e registrados os delitos de direção perigosa, embriaguez ao volante e velocidade incompatível com a via.

Após os procedimentos, o condutor foi liberado. O veículo foi entregue a uma pessoa devidamente habilitada.

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