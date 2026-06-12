A proximidade da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo movimenta o comércio de Franca. Com a contagem regressiva para o principal torneio do futebol mundial, lojistas relatam aumento na procura por artigos temáticos, como camisas da seleção, bolas, bandeiras e álbuns de figurinhas.

O aquecimento das vendas reflete a expectativa dos torcedores para o início da competição, tradicionalmente um dos períodos mais movimentados para o setor varejista ligado ao esporte.

Segundo comerciantes, o desempenho recente da Seleção Brasileira, nos amistosos pré-Copa, também contribuiu para elevar o interesse do público pelos produtos relacionados ao mundial.