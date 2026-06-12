A proximidade da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo movimenta o comércio de Franca. Com a contagem regressiva para o principal torneio do futebol mundial, lojistas relatam aumento na procura por artigos temáticos, como camisas da seleção, bolas, bandeiras e álbuns de figurinhas.
O aquecimento das vendas reflete a expectativa dos torcedores para o início da competição, tradicionalmente um dos períodos mais movimentados para o setor varejista ligado ao esporte.
Segundo comerciantes, o desempenho recente da Seleção Brasileira, nos amistosos pré-Copa, também contribuiu para elevar o interesse do público pelos produtos relacionados ao mundial.
“As vendas aumentaram, o clima já está mais quente para a Copa do Mundo”, afirmou o lojista Eduardo Júnior de Souza.
Camisas e figurinhas lideram procura
Entre os itens mais procurados pelos consumidores, estão as camisas da seleção e os álbuns de figurinhas, que seguem atraindo colecionadores de diferentes faixas etárias.
Além da compra dos cromos, muitos torcedores aproveitam o período para participar das tradicionais trocas de figurinhas, prática que costuma ganhar força durante o torneio.
A expectativa dos comerciantes é de que a procura aumente ainda mais com a estreia do Brasil e acompanhe o desempenho da equipe ao longo da competição.
“A expectativa é a maior possível, principalmente à medida que a Seleção for avançando nas fases eliminatórias, porque isso influencia totalmente nas vendas das lojas”, disse Jordânia Mara.
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