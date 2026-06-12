Duas organizações sociais que atuam em Franca e região estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são mais de 30 oportunidades distribuídas entre funções na educação infantil, apoio pedagógico, acolhimento institucional e serviços operacionais.

A maior parte das vagas é oferecida pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, que abriu seleção para unidades em Franca e também em Patrocínio Paulista. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental completo, formação técnica e ensino superior, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Entre os destaques está a contratação de um psicólogo para atuação no Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, em Patrocínio Paulista. A função exige ensino superior completo, registro ativo no conselho profissional e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B. Experiência com crianças e adolescentes será considerada diferencial. A carga horária é de 30 horas semanais.