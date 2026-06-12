Duas organizações sociais que atuam em Franca e região estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais em diferentes áreas. Ao todo, são mais de 30 oportunidades distribuídas entre funções na educação infantil, apoio pedagógico, acolhimento institucional e serviços operacionais.
A maior parte das vagas é oferecida pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, que abriu seleção para unidades em Franca e também em Patrocínio Paulista. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental completo, formação técnica e ensino superior, além de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Entre os destaques está a contratação de um psicólogo para atuação no Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, em Patrocínio Paulista. A função exige ensino superior completo, registro ativo no conselho profissional e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B. Experiência com crianças e adolescentes será considerada diferencial. A carga horária é de 30 horas semanais.
Interlocução em Libras e apoio pedagógico
Na área da educação infantil, a entidade oferece vagas para auxiliar operacional de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de educação infantil em creches localizadas nos bairros Jardim Esmeralda e Jardim Martins, em Franca.
Também há oportunidades para atuação nas escolas municipais por meio do serviço de apoio pedagógico e interlocução em Libras. São 26 vagas no total: quatro para apoio pedagógico no período da manhã, 21 para o período da tarde e uma vaga volante para atendimento na região Sul/Leste da cidade.
As funções exigem formação completa em Pedagogia ou Magistério. Os contratados terão acesso a benefícios como refeição na unidade, seguro de vida, assistência médica em grupo e credencial plena do Sesc Franca, conforme o cargo.
As inscrições para o processo seletivo da Pastoral do Menor devem ser feitas exclusivamente pelo site da instituição, na aba “Trabalhe Conosco”, até domingo, 14. A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e entrevista individual.
Instituição espírita recebe currículos
Outra oportunidade aberta na cidade é da Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade II (CCI Joana Angélica de Jesus), que lançou processo seletivo para contratação na área de educação infantil.
A instituição busca preencher uma vaga para auxiliar de educação infantil, com carga horária de 44 horas semanais. Podem participar candidatos com licenciatura em Pedagogia, curso Normal ou Magistério em nível médio com habilitação em educação infantil, além de estudantes do último ano ou com pelo menos 50% do curso de Pedagogia concluído.
O salário oferecido é de R$ 2.400, além de vale-alimentação, convênio médico, seguro de vida e Total Pass.
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