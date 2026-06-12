A Polícia Civil prendeu três pessoas durante uma operação realizada na manhã desta sexta-feira, 12, em Batatais para desarticular uma associação criminosa investigada por um roubo a um supermercado da cidade. Um quarto suspeito segue foragido.

Segundo a Delegacia de Polícia de Batatais, o grupo é investigado por participação em um assalto no qual foi levado um malote com aproximadamente R$ 30 mil em dinheiro em maio deste ano.

As investigações apontaram que os envolvidos atuavam de forma organizada, com divisão de tarefas e planejamento prévio. De acordo com a Polícia Civil, duas integrantes da associação criminosa eram funcionárias do próprio estabelecimento alvo do crime, o que indica o uso de informações privilegiadas para facilitar a ação.