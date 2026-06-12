A Polícia Civil prendeu três pessoas durante uma operação realizada na manhã desta sexta-feira, 12, em Batatais para desarticular uma associação criminosa investigada por um roubo a um supermercado da cidade. Um quarto suspeito segue foragido.
Segundo a Delegacia de Polícia de Batatais, o grupo é investigado por participação em um assalto no qual foi levado um malote com aproximadamente R$ 30 mil em dinheiro em maio deste ano.
As investigações apontaram que os envolvidos atuavam de forma organizada, com divisão de tarefas e planejamento prévio. De acordo com a Polícia Civil, duas integrantes da associação criminosa eram funcionárias do próprio estabelecimento alvo do crime, o que indica o uso de informações privilegiadas para facilitar a ação.
Com o avanço das investigações, a Justiça expediu quatro mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão domiciliar. Todos os mandados foram cumpridos durante a operação.
Três investigados foram presos. O quarto alvo da operação não foi localizado e é considerado foragido. Os nomes não foram divulgados.
A ação contou com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Franca e da Guarda Civil Municipal de Batatais.
Em nota, a Polícia Civil destacou que a operação faz parte do trabalho de repressão qualificada ao crime organizado e de combate a crimes patrimoniais na região.
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