A Fundação Allan Kardec realiza neste sábado, 13, das 9h às 12h, a sétima edição do Pedágio de Eletrônicos, em Franca. A iniciativa tem como objetivo arrecadar equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos sem uso para abastecer um projeto que promove inclusão social, geração de renda e descarte ambientalmente correto de resíduos.

A arrecadação será feita em sistema drive-thru na rua José Marques Garcia, 675, no bairro Cidade Nova. Os participantes não precisarão sair dos veículos, já que voluntários estarão no local para receber os materiais.

Além de colaborar com a campanha, os doadores poderão concorrer ao sorteio de uma cafeteira, uma air fryer e um micro-ondas novos. Os prêmios foram doados pelo Magalu, parceiro da ação.

Equipamentos podem estar quebrados