A Fundação Allan Kardec realiza neste sábado, 13, das 9h às 12h, a sétima edição do Pedágio de Eletrônicos, em Franca. A iniciativa tem como objetivo arrecadar equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos sem uso para abastecer um projeto que promove inclusão social, geração de renda e descarte ambientalmente correto de resíduos.
A arrecadação será feita em sistema drive-thru na rua José Marques Garcia, 675, no bairro Cidade Nova. Os participantes não precisarão sair dos veículos, já que voluntários estarão no local para receber os materiais.
Além de colaborar com a campanha, os doadores poderão concorrer ao sorteio de uma cafeteira, uma air fryer e um micro-ondas novos. Os prêmios foram doados pelo Magalu, parceiro da ação.
Equipamentos podem estar quebrados
A campanha recebe diversos tipos de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, mesmo que não estejam funcionando.
Podem ser entregues televisores, computadores, CPUs, impressoras, celulares, carregadores, liquidificadores, batedeiras, ventiladores, secadores de cabelo, chapinhas, controles remotos, relógios, telefones e outros aparelhos que utilizem energia elétrica, pilhas ou baterias.
Segundo a coordenadora das Oficinas Inspiração da Fundação Allan Kardec, Renata Vieitez, a mobilização é fundamental para manter o estoque de materiais utilizado no projeto.
“Todos os anos promovemos o Pedágio de Eletrônicos para envolver a comunidade e reforçar nosso estoque de materiais. Os equipamentos arrecadados são desmontados pelos participantes da oficina e os componentes seguem para reciclagem e manufatura reversa. Toda a renda obtida com a comercialização dessas peças é destinada aos oficineiros, fortalecendo a inclusão social por meio do trabalho e da geração de renda”, afirma.
Projeto beneficia pessoas em tratamento
Desde 2018, os materiais arrecadados são destinados à Oficina de Reciclagem de Eletrônicos, projeto filantrópico mantido pela Fundação Allan Kardec.
Atualmente, a iniciativa atende 25 pessoas que realizam tratamento na área de saúde mental. Na oficina, os equipamentos passam por um processo de desmontagem e separação de componentes. Posteriormente, as peças são comercializadas para empresas especializadas em reciclagem, garantindo a destinação adequada dos resíduos eletrônicos.
Além dos benefícios ambientais, o projeto gera renda para os participantes e contribui para o desenvolvimento de habilidades, autonomia e inclusão social.
Uma das participantes da oficina é Leidiane França Barroso, que destaca que a atividade representa muito mais do que uma oportunidade financeira, contribuindo diretamente para sua qualidade de vida e processo de recuperação.
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