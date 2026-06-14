Já consolidada no calendário universitário e jurídico de Franca, a OABrejo chega à quinta edição na próxima quarta-feira, 17, com a proposta de aproximar estudantes, professores e profissionais do Direito em um ambiente mais leve e descontraído. A festa será realizada a partir das 19h, no Boulevard da Faculdade de Direito de Franca (FDF), na Avenida Major Nicácio, 2377, em frente à sede da OAB.

O evento é promovido pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), pelo Diretório Acadêmico 28 de Março — entidade que representa os estudantes da instituição e é formada por uma chapa eleita pelos próprios alunos — e pela OAB Subseção Franca.

A expectativa dos organizadores é reunir mais de 3 mil pessoas entre universitários, professores, servidores, advogados, juízes, promotores e demais integrantes da comunidade jurídica da cidade e da região.