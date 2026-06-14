Já consolidada no calendário universitário e jurídico de Franca, a OABrejo chega à quinta edição na próxima quarta-feira, 17, com a proposta de aproximar estudantes, professores e profissionais do Direito em um ambiente mais leve e descontraído. A festa será realizada a partir das 19h, no Boulevard da Faculdade de Direito de Franca (FDF), na Avenida Major Nicácio, 2377, em frente à sede da OAB.
O evento é promovido pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), pelo Diretório Acadêmico 28 de Março — entidade que representa os estudantes da instituição e é formada por uma chapa eleita pelos próprios alunos — e pela OAB Subseção Franca.
A expectativa dos organizadores é reunir mais de 3 mil pessoas entre universitários, professores, servidores, advogados, juízes, promotores e demais integrantes da comunidade jurídica da cidade e da região.
Além das atrações tradicionais das festas juninas e da presença da dupla Léo e Vinícius, o principal objetivo do encontro é fortalecer os vínculos entre diferentes gerações e áreas do Direito fora do ambiente formal do cotidiano acadêmico e profissional.
“O objetivo da OABrejo é o encontro leve, despretensioso e divertido de nossos alunos, servidores, professores e todos os agentes do meio jurídico da cidade e da região em nosso boulevard. O dia a dia do Direito é muito complexo — seja em sala de aula, seja dentro de um fórum ou em alguma repartição jurídica — e esse é um momento para comemorar o primeiro semestre, com um tema que é paixão brasileira: festa junina”, afirma Rafael Bachur, coordenador de Relações Públicas, Institucionais e Eventos da FDF.
A programação contará com comidas típicas e clima de arraial, mantendo também o tom bem-humorado que virou marca da festa — incluindo brincadeiras inspiradas no universo jurídico, como a tradicional referência à “prisão em flagrante” para quem cometer algum “delito” durante o evento.
Para os estudantes que organizam o evento, a OABrejo também representa um momento de pertencimento e construção da identidade universitária. Segundo Beatriz Cezário, vice-diretora do Diretório Acadêmico 28 de Março e aluna da FDF, a festa já se consolidou como um dos principais encontros da comunidade acadêmica e jurídica da cidade. “A OABrejo já ultrapassou as barreiras da faculdade, ela se tornou uma identidade nossa, um momento em que os universitários e a comunidade de Franca se unem de verdade. Para nós, do Diretório Acadêmico, a organização é um desafio enorme, mas ver o evento tomar forma traz um orgulho imensurável. Nosso objetivo principal é proporcionar uma experiência marcante para todos. Estamos preparando uma estrutura incrível e a expectativa é receber um público recorde para celebrar essa tradição com a gente”, afirma.
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