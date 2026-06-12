A 7ª Câmara de Direito Público do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve a condenação do Município de Patrocínio Paulista ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais a uma servidora que trabalhou durante cerca de um ano sem acesso a um banheiro feminino. A decisão foi tomada no início deste mês.

Segundo o processo, a mulher era a única funcionária do setor e precisava utilizar o único banheiro disponível na garagem municipal, compartilhado diariamente por dezenas de homens. Durante o período em que exerceu a função de motorista, entre abril de 2022 e abril de 2023, ela relatou ter passado por frequentes constrangimentos causados pela situação.

Durante o processo, testemunhas confirmaram que havia apenas um banheiro no local, utilizado por cerca de 30 funcionários homens, e que a servidora era a única mulher da equipe. Também foi relatado que os trabalhadores costumavam entrar no sanitário para verificar se alguém estava utilizando o espaço.