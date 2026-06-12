Franca recebeu, no fim de maio, uma clínica de capacitação voltada a professores e profissionais de educação física da rede estadual de ensino. A iniciativa, promovida pela Associação Pró Basquete em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), reuniu quase 250 participantes e integrou mais uma etapa do projeto Basquete nas Escolas.
Realizado na cidade reconhecida como a capital do basquete brasileiro, o encontro teve como objetivo ampliar o acesso à modalidade dentro das escolas estaduais e fortalecer a formação esportiva dos estudantes por meio da capacitação dos educadores.
A programação contou com atividades práticas e teóricas conduzidas por profissionais especializados, abordando fundamentos do basquete, metodologias de ensino, organização de treinamentos e formas de utilizar o esporte como ferramenta pedagógica no ambiente escolar.
“Tivemos quase 250 profissionais que participaram efetivamente das práticas”, destacou o presidente da Associação Pró Basquete, João Marcelo Leite.
Formação para multiplicar o esporte
Segundo os organizadores, a qualificação dos professores é considerada fundamental para garantir que os estudantes tenham contato contínuo e estruturado com a modalidade esportiva.
Além do desenvolvimento técnico, o projeto busca incentivar valores como trabalho em equipe, disciplina, inclusão e desenvolvimento social por meio da prática esportiva.
“Estamos muito felizes em poder proporcionar isso para os professores”, afirmou a líder de esportes, Priscila Souza.
Projeto deve alcançar 1.200 escolas
A parceria entre a Associação Pró Basquete e a Seduc-SP também prevê a distribuição de materiais esportivos e uniformes para as escolas participantes.
De acordo com a Secretaria da Educação, a expectativa é que o projeto alcance cerca de 1.200 escolas estaduais em todo o Estado de São Paulo nas próximas etapas, beneficiando milhares de estudantes ao longo do ano letivo.
A proposta é estimular a prática esportiva desde a base escolar e ampliar a participação dos alunos em atividades educacionais e competições ligadas ao esporte.
Troca de experiências
Para os participantes, a clínica também funcionou como espaço de atualização profissional e intercâmbio de experiências entre educadores de diferentes cidades da região.
“Foi um momento muito prazeroso, de muita aprendizagem”, afirmou Andreia, uma das participantes da capacitação.
A expectativa é que o conhecimento adquirido seja aplicado diretamente nas aulas e projetos esportivos desenvolvidos nas escolas estaduais.
Tradição do basquete
Franca foi escolhida para sediar a clínica por sua tradição na modalidade. A cidade é reconhecida nacionalmente pela formação de atletas, pela presença de equipes competitivas e pela forte cultura esportiva ligada ao basquete.
Segundo a Associação Pró Basquete, iniciativas como o Basquete nas Escolas contribuem para aproximar educação e esporte, criando novas oportunidades para crianças e adolescentes dentro e fora das quadras.
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