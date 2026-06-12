Franca recebeu, no fim de maio, uma clínica de capacitação voltada a professores e profissionais de educação física da rede estadual de ensino. A iniciativa, promovida pela Associação Pró Basquete em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), reuniu quase 250 participantes e integrou mais uma etapa do projeto Basquete nas Escolas.

Realizado na cidade reconhecida como a capital do basquete brasileiro, o encontro teve como objetivo ampliar o acesso à modalidade dentro das escolas estaduais e fortalecer a formação esportiva dos estudantes por meio da capacitação dos educadores.

A programação contou com atividades práticas e teóricas conduzidas por profissionais especializados, abordando fundamentos do basquete, metodologias de ensino, organização de treinamentos e formas de utilizar o esporte como ferramenta pedagógica no ambiente escolar.