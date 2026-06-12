12 de junho de 2026
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CAPACITAÇÃO

Clínica de basquete reúne 250 profissionais da educação

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Iniciativa integrou mais uma etapa do projeto Basquete nas Escolas
Iniciativa integrou mais uma etapa do projeto Basquete nas Escolas

Franca recebeu, no fim de maio, uma clínica de capacitação voltada a professores e profissionais de educação física da rede estadual de ensino. A iniciativa, promovida pela Associação Pró Basquete em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), reuniu quase 250 participantes e integrou mais uma etapa do projeto Basquete nas Escolas.

Realizado na cidade reconhecida como a capital do basquete brasileiro, o encontro teve como objetivo ampliar o acesso à modalidade dentro das escolas estaduais e fortalecer a formação esportiva dos estudantes por meio da capacitação dos educadores.

A programação contou com atividades práticas e teóricas conduzidas por profissionais especializados, abordando fundamentos do basquete, metodologias de ensino, organização de treinamentos e formas de utilizar o esporte como ferramenta pedagógica no ambiente escolar.

“Tivemos quase 250 profissionais que participaram efetivamente das práticas”, destacou o presidente da Associação Pró Basquete, João Marcelo Leite.

Formação para multiplicar o esporte

Segundo os organizadores, a qualificação dos professores é considerada fundamental para garantir que os estudantes tenham contato contínuo e estruturado com a modalidade esportiva.

Além do desenvolvimento técnico, o projeto busca incentivar valores como trabalho em equipe, disciplina, inclusão e desenvolvimento social por meio da prática esportiva.

“Estamos muito felizes em poder proporcionar isso para os professores”, afirmou a líder de esportes, Priscila Souza.

Projeto deve alcançar 1.200 escolas

A parceria entre a Associação Pró Basquete e a Seduc-SP também prevê a distribuição de materiais esportivos e uniformes para as escolas participantes.

De acordo com a Secretaria da Educação, a expectativa é que o projeto alcance cerca de 1.200 escolas estaduais em todo o Estado de São Paulo nas próximas etapas, beneficiando milhares de estudantes ao longo do ano letivo.

A proposta é estimular a prática esportiva desde a base escolar e ampliar a participação dos alunos em atividades educacionais e competições ligadas ao esporte.

Troca de experiências

Para os participantes, a clínica também funcionou como espaço de atualização profissional e intercâmbio de experiências entre educadores de diferentes cidades da região.

“Foi um momento muito prazeroso, de muita aprendizagem”, afirmou Andreia, uma das participantes da capacitação.

A expectativa é que o conhecimento adquirido seja aplicado diretamente nas aulas e projetos esportivos desenvolvidos nas escolas estaduais.

Tradição do basquete

Franca foi escolhida para sediar a clínica por sua tradição na modalidade. A cidade é reconhecida nacionalmente pela formação de atletas, pela presença de equipes competitivas e pela forte cultura esportiva ligada ao basquete.

Segundo a Associação Pró Basquete, iniciativas como o Basquete nas Escolas contribuem para aproximar educação e esporte, criando novas oportunidades para crianças e adolescentes dentro e fora das quadras.

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