A deputada estadual Delegada Graciela (PL) apresentou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) um Voto de Congratulações em homenagem aos 64 anos da Rádio Difusora de Franca, comemorados na quarta-feira, 10 de junho.

Fundada em 10 de junho de 1962, a Rádio Difusora opera na frequência AM 1.300 kHz e é conhecida como a "rádio do povo", consolidando sua presença ao longo de mais de seis décadas na comunicação de Franca e região.

Em requerimento, a deputada solicita o registro da homenagem nos anais da Assembleia Legislativa e o encaminhamento de ciência ao diretor-presidente da emissora, Corrêa Neves Jr., em nome de toda a equipe da rádio.

Trajetória na comunicação regional