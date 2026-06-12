A deputada estadual Delegada Graciela (PL) apresentou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) um Voto de Congratulações em homenagem aos 64 anos da Rádio Difusora de Franca, comemorados na quarta-feira, 10 de junho.
Fundada em 10 de junho de 1962, a Rádio Difusora opera na frequência AM 1.300 kHz e é conhecida como a "rádio do povo", consolidando sua presença ao longo de mais de seis décadas na comunicação de Franca e região.
Em requerimento, a deputada solicita o registro da homenagem nos anais da Assembleia Legislativa e o encaminhamento de ciência ao diretor-presidente da emissora, Corrêa Neves Jr., em nome de toda a equipe da rádio.
Trajetória na comunicação regional
Na justificativa do requerimento, a deputada relembra que a inauguração da emissora ocorreu com uma missa na Catedral Nossa Senhora da Conceição, seguida por um discurso do desembargador Márcio Martins Ferreira.
O texto destaca ainda que, durante as décadas de 1960 e 1970, a então Rádio Piratininga mantinha uma programação diversificada, com atrações musicais, radionovelas, programas ao vivo com participação do público e cobertura esportiva.
Segundo a parlamentar, o programa jornalístico "A Rotativa no Ar" representou um marco na trajetória da emissora ao fortalecer a presença do noticiário na programação.
Modernização e fortalecimento do jornalismo
O requerimento também menciona a mudança ocorrida em 2005, quando a emissora, já sob o nome Rádio Difusora, passou a integrar o grupo do jornal Comércio da Franca.
De acordo com o texto, a unificação das redações contribuiu para a modernização da estrutura, com a incorporação de novos equipamentos, transmissões simultâneas e ampliação dos espaços dedicados ao jornalismo.
Para a deputada, a emissora possui papel relevante na história da comunicação regional.
“Há 64 anos prestando relevantes serviços de radiodifusão local e regional, levando informações e entretenimento aos seus ouvintes, a Rádio Difusora faz parte da história não só da cidade de Franca, mas de toda a região de abrangência do sinal”, afirmou.
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