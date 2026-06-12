As imagens que registraram o espancamento de Guilherme Henrique Barbosa Florencio, de 21 anos, foram decisivas para a identificação dos suspeitos envolvidos no crime ocorrido em Jeriquara, no dia 4 de abril. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 12, pelo delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, Gabriel Fernando Tomaz Silva, após a prisão de oito investigados na quinta-feira, 11.

Segundo o delegado, os vídeos que circularam nas redes sociais e na imprensa, aliados aos depoimentos de testemunhas, foram fundamentais para o avanço das investigações conduzidas pelo delegado de Jeriquara, Daniel Paulo Radaelli.

“As imagens que foram divulgadas acerca da briga, bem como com a prova testemunhal. Através disso, o inquérito conseguiu identificar nove maiores de idade e três adolescentes envolvidos”, afirmou Gabriel Tomaz Silva.