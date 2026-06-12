Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa quinta-feira, 11, em Patrocínio Paulista, durante uma operação realizada pela Polícia Civil. A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia do município com apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após trabalhos de investigação que apontaram o suspeito como envolvido com o comércio de drogas na cidade. Com base nas informações levantadas, os policiais solicitaram à Justiça um mandado de busca e apreensão para a residência do investigado, localizada no Jardim Glória.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes encontraram e apreenderam R$ 260 em dinheiro, diversos sacos plásticos vazios utilizados para embalar entorpecentes, uma balança digital de precisão, um celular da marca Motorola, oito porções de crack e 20 porções de cocaína.