Um caminhão carregado com sacas de batata tombou por volta das 22h45 desta quinta-feira (11) no km 459 da rodovia Cândido Portinari, na Serra de Rifaina.
Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina, o veículo seguia de Araxá (MG) no sentido Franca quando o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.
Equipes da GCM, da Defesa Civil de Rifaina e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas para atender a ocorrência.
Os agentes permaneceram no local realizando a sinalização da via e orientando o tráfego para garantir a segurança dos demais motoristas que passavam pelo trecho.
Motorista sofreu fratura
Inicialmente, o condutor não apresentava ferimentos aparentes. No entanto, após relatar dores em um dos braços, ele foi submetido a exames médicos que constataram uma fratura.
O estado de saúde do motorista não foi divulgado.
As causas do tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.
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