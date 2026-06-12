12 de junho de 2026
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ACIDENTE RODOVIÁRIO

Caminhão carregado de batatas tomba na Serra de Rifaina

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM de Rifaina
Caminhão tombado com sacos de batata
Caminhão tombado com sacos de batata

Um caminhão carregado com sacas de batata tombou por volta das 22h45 desta quinta-feira (11) no km 459 da rodovia Cândido Portinari, na Serra de Rifaina.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina, o veículo seguia de Araxá (MG) no sentido Franca quando o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Equipes da GCM, da Defesa Civil de Rifaina e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas para atender a ocorrência.

Os agentes permaneceram no local realizando a sinalização da via e orientando o tráfego para garantir a segurança dos demais motoristas que passavam pelo trecho.

Motorista sofreu fratura

Inicialmente, o condutor não apresentava ferimentos aparentes. No entanto, após relatar dores em um dos braços, ele foi submetido a exames médicos que constataram uma fratura.

O estado de saúde do motorista não foi divulgado.

As causas do tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

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