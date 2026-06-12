Um caminhão carregado com sacas de batata tombou por volta das 22h45 desta quinta-feira (11) no km 459 da rodovia Cândido Portinari, na Serra de Rifaina.

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina, o veículo seguia de Araxá (MG) no sentido Franca quando o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.

Equipes da GCM, da Defesa Civil de Rifaina e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foram acionadas para atender a ocorrência.