Veja o obituário desta sexta-feira, 12, em Franca:

Nome: Iva Pinheiro da Silva Soares

Idade: 93 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Maria Aparecida de Carvalho

Idade: 68 anos

Local do velório: São Vicente, sala 5

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h