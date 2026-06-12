Veja o obituário desta sexta-feira, 12, em Franca:
Nome: Iva Pinheiro da Silva Soares
Idade: 93 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Maria Aparecida de Carvalho
Idade: 68 anos
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Joaquim Antônio Leonel
Idade: 77 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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