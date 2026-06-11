O vereador Leandro Patriota (PL), que ganhou notoriedade após ser acusado de invadir unidades de saúde e ofender servidores em Franca, agora quer ensinar interessados a se tornarem vereadores.
Em publicação no Facebook realizada nesta quinta-feira, 11, Patriota promete “encimar” aqueles que desejam ocupar uma vaga no Legislativo. “Você gostaria de participar de um curso? Neste curso vou encimar como se tornar um vereador (sic)”, diz o post.
Tanto o curso quanto o erro gramatical parecem não ter agradado o público. “Se o seu (ensinar) saiu um (encimar), imagine esse curso como ficará”, disse Thiago Buzzatto Oliveira ao comentar sobre a gramática do vereador.
As críticas não pararam por aí. Maria Isabel Bernardes propôs “primeiro entra na escola novamente”. Já Paulo César questionou: “você ensina com C ou com S?”.
“Esse é um coitado. Estou vendo que para ser vereador ou presidente não é necessário ser alfabetizado, basta pôr patriota no nome e fazer vídeo histérico em porta de UBS”, afirmou Guilherme Ribeiro.
Patriota respondeu com o mesmo “modus operandi” de sempre: ironias ao que classifica de “esquerda”. “Obrigado ao pessoal da esquerda por ajudar no engajamento. Vocês são nota 10”, comentou em sua própria publicação.
Procurado para explicar como funcionaria este curso e o que seria oferecido nele, o vereador não respondeu até o fechamento deste texto.
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