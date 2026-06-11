O vereador Leandro Patriota (PL), que ganhou notoriedade após ser acusado de invadir unidades de saúde e ofender servidores em Franca, agora quer ensinar interessados a se tornarem vereadores.

Em publicação no Facebook realizada nesta quinta-feira, 11, Patriota promete “encimar” aqueles que desejam ocupar uma vaga no Legislativo. “Você gostaria de participar de um curso? Neste curso vou encimar como se tornar um vereador (sic)”, diz o post.

Tanto o curso quanto o erro gramatical parecem não ter agradado o público. “Se o seu (ensinar) saiu um (encimar), imagine esse curso como ficará”, disse Thiago Buzzatto Oliveira ao comentar sobre a gramática do vereador.