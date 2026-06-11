12 de junho de 2026
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Pedestre de 58 anos morre após ser atropelado no Parque do Horto

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Homem sendo arremessado após carro acertá-lo; vítima fatal: Márcio Augusto da Silva
Homem sendo arremessado após carro acertá-lo; vítima fatal: Márcio Augusto da Silva

Márcio Augusto da Silva, de 58 anos, morreu após ser atropelado no fim da tarde de segunda-feira, 8, na rua Jamil César da Silva, no Parque do Horto, na região Norte de Franca. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de uma Chevrolet Tracker seguia pela via no sentido bairro–rodovia Cândido Portinari quando foi surpreendido pelo pedestre atravessando a pista em um trecho sem faixa de pedestres.

O condutor relatou aos policiais que tentou frear e desviar o veículo para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o atropelamento. Márcio foi atingido pela parte dianteira direita do automóvel.

Atendimento e morte

Equipes do Samu foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima ainda no local. Em seguida, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.

De acordo com o registro da ocorrência, Márcio deu entrada no hospital consciente e comunicativo. Durante o atendimento, porém, apresentou piora progressiva do quadro clínico, com rebaixamento do nível de consciência e paradas cardiorrespiratórias.

Apesar dos esforços da equipe médica e das manobras de reanimação, ele não resistiu e teve a morte confirmada.

Investigação

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar. A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do acidente.

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