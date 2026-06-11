Márcio Augusto da Silva, de 58 anos, morreu após ser atropelado no fim da tarde de segunda-feira, 8, na rua Jamil César da Silva, no Parque do Horto, na região Norte de Franca. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de uma Chevrolet Tracker seguia pela via no sentido bairro–rodovia Cândido Portinari quando foi surpreendido pelo pedestre atravessando a pista em um trecho sem faixa de pedestres.

O condutor relatou aos policiais que tentou frear e desviar o veículo para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o atropelamento. Márcio foi atingido pela parte dianteira direita do automóvel.

Atendimento e morte