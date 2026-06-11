Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 11, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. A vítima sofreu uma fratura no fêmur depois de colidir contra um carro que realizava uma manobra de retorno na via.
As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Pelas imagens, um carro branco seguia pela avenida e reduziu a velocidade, sinalizando a intenção de fazer um retorno.
Durante a manobra, o veículo entrou na frente da motocicleta que trafegava logo atrás. Sem tempo para frear ou desviar, o motociclista atingiu a lateral do automóvel.
Com a força do impacto, o jovem foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves.
Atendimento e investigação
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. O motociclista sofreu uma fratura no fêmur e, após ser estabilizado pela equipe médica, foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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