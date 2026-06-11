Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 11, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. A vítima sofreu uma fratura no fêmur depois de colidir contra um carro que realizava uma manobra de retorno na via.

As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Pelas imagens, um carro branco seguia pela avenida e reduziu a velocidade, sinalizando a intenção de fazer um retorno.

Durante a manobra, o veículo entrou na frente da motocicleta que trafegava logo atrás. Sem tempo para frear ou desviar, o motociclista atingiu a lateral do automóvel.