12 de junho de 2026
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VEJA

Câmera registra acidente que deixa motociclista gravemente ferido

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista prestes a bater em lateral de carro no Jardim Aeroporto lll, em Franca
Motociclista prestes a bater em lateral de carro no Jardim Aeroporto lll, em Franca

Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 11, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto III, na região Sul de Franca. A vítima sofreu uma fratura no fêmur depois de colidir contra um carro que realizava uma manobra de retorno na via.

As imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Pelas imagens, um carro branco seguia pela avenida e reduziu a velocidade, sinalizando a intenção de fazer um retorno.

Durante a manobra, o veículo entrou na frente da motocicleta que trafegava logo atrás. Sem tempo para frear ou desviar, o motociclista atingiu a lateral do automóvel.

Com a força do impacto, o jovem foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves.

Atendimento e investigação

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. O motociclista sofreu uma fratura no fêmur e, após ser estabilizado pela equipe médica, foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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