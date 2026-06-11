12 de junho de 2026
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Carro capota após atingir van escolar com 13 crianças em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carro capota após desrespeitar sinal de parada e ser atingido por van no Prolongamento da Vila Aparecida, em Franca
Carro capota após desrespeitar sinal de parada e ser atingido por van no Prolongamento da Vila Aparecida, em Franca

Um carro capotou após se envolver em um acidente com uma van escolar e outros dois veículos na tarde desta quinta-feira, 11, na rua Guanabara, no Prolongamento da Vila Aparecida, na Zona Leste de Franca. Segundo as informações apuradas no local, o motorista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a rua Paraíba e atingido a van, que transportava 13 crianças.

O impacto da colisão fez o automóvel capotar. Na sequência, o veículo ainda atingiu outros dois carros que estavam estacionados na via.

Apesar da gravidade da ocorrência e dos danos materiais registrados, ninguém ficou ferido.

Crianças escapam ilesas

As 13 crianças que estavam na van escolar não sofreram ferimentos e não precisaram de atendimento médico. Os ocupantes dos demais veículos envolvidos também saíram ilesos.

O acidente provocou susto entre motoristas e moradores da região, mas não houve registro de vítimas.

Ocorrência registrada

A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários para o registro do caso.

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