Um carro capotou após se envolver em um acidente com uma van escolar e outros dois veículos na tarde desta quinta-feira, 11, na rua Guanabara, no Prolongamento da Vila Aparecida, na Zona Leste de Franca. Segundo as informações apuradas no local, o motorista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a rua Paraíba e atingido a van, que transportava 13 crianças.
O impacto da colisão fez o automóvel capotar. Na sequência, o veículo ainda atingiu outros dois carros que estavam estacionados na via.
Apesar da gravidade da ocorrência e dos danos materiais registrados, ninguém ficou ferido.
Crianças escapam ilesas
As 13 crianças que estavam na van escolar não sofreram ferimentos e não precisaram de atendimento médico. Os ocupantes dos demais veículos envolvidos também saíram ilesos.
O acidente provocou susto entre motoristas e moradores da região, mas não houve registro de vítimas.
Ocorrência registrada
A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários para o registro do caso.
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