Um carro capotou após se envolver em um acidente com uma van escolar e outros dois veículos na tarde desta quinta-feira, 11, na rua Guanabara, no Prolongamento da Vila Aparecida, na Zona Leste de Franca. Segundo as informações apuradas no local, o motorista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento com a rua Paraíba e atingido a van, que transportava 13 crianças.

O impacto da colisão fez o automóvel capotar. Na sequência, o veículo ainda atingiu outros dois carros que estavam estacionados na via.

Apesar da gravidade da ocorrência e dos danos materiais registrados, ninguém ficou ferido.

Crianças escapam ilesas