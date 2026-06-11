Oito pessoas foram presas na noite desta quinta-feira, 11, durante uma operação da Polícia Civil que investiga a agressão contra o jovem Guilherme Henrique Barbosa Florencio, de 21 anos, em Jeriquara. O caso é tratado como tentativa de homicídio. Dos nove adultos que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça, oito foram localizados e detidos, enquanto um permanece foragido.
Investigações identificaram 12 envolvidos
Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram a participação de 12 pessoas nas agressões, sendo nove adultos e três adolescentes. Com o avanço do inquérito, a corporação solicitou a prisão preventiva dos suspeitos maiores de idade.
A Justiça acatou o pedido e determinou a prisão dos nove adultos investigados. Durante a operação realizada nesta quinta-feira, oito deles foram encontrados e encaminhados para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.
Um dos suspeitos não foi localizado e passou a ser considerado foragido.
Em relação aos três adolescentes identificados durante a apuração, a Justiça não determinou medidas de apreensão.
Agressões ocorreram após confusão em praça
O caso teve origem em uma confusão generalizada registrada em uma praça de Jeriquara no dia 4 de abril.
De acordo com as investigações, a briga começou após um desentendimento envolvendo um primo de Guilherme. Ao tentar defendê-lo, o jovem foi atingido por um golpe no rosto, caiu desacordado e continuou sendo agredido por várias pessoas, inclusive com pisoteamentos.
Jovem sofreu traumatismo craniano
Em razão da violência das agressões, Guilherme sofreu traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Franca.
Durante a internação, ele passou por uma cirurgia no maxilar e permaneceu sob cuidados médicos por vários dias.
O jovem já recebeu alta hospitalar e retornou para casa, onde segue em recuperação.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a participação individual de cada envolvido nas agressões.
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