Oito pessoas foram presas na noite desta quinta-feira, 11, durante uma operação da Polícia Civil que investiga a agressão contra o jovem Guilherme Henrique Barbosa Florencio, de 21 anos, em Jeriquara. O caso é tratado como tentativa de homicídio. Dos nove adultos que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça, oito foram localizados e detidos, enquanto um permanece foragido.

Investigações identificaram 12 envolvidos

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram a participação de 12 pessoas nas agressões, sendo nove adultos e três adolescentes. Com o avanço do inquérito, a corporação solicitou a prisão preventiva dos suspeitos maiores de idade.

A Justiça acatou o pedido e determinou a prisão dos nove adultos investigados. Durante a operação realizada nesta quinta-feira, oito deles foram encontrados e encaminhados para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.