A Polícia Militar recuperou, na tarde desta quinta-feira, 11, em Franca, um Chevrolet Tracker prata com identificação adulterada. A ação foi realizada por equipes da 5ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior após informações repassadas por uma empresa de rastreamento, que indicaram a localização de um carro roubado em abril de 2026 no interior do Estado de São Paulo.
Segundo a PM, com base nos dados fornecidos pelo sistema de rastreamento, os policiais seguiram até o endereço informado e localizaram um automóvel com características compatíveis com o veículo procurado.
Durante a abordagem, o homem que estava na posse do carro informou que havia adquirido o veículo recentemente por meio de um anúncio em rede social.
Identificação adulterada
Embora os sinais identificadores aparentassem regularidade em uma primeira análise, diligências complementares, consultas aos sistemas policiais e o cruzamento de informações apontaram irregularidades.
A apuração revelou que o automóvel abordado possuía identificação adulterada e era, na realidade, o veículo roubado. Os policiais também confirmaram a existência de um segundo carro regularmente registrado em nome do legítimo proprietário, configurando a duplicidade de identificação veicular.
De acordo com a corporação, o rastreador instalado no veículo roubado permaneceu ativo após o crime, fator considerado decisivo para a localização e recuperação do automóvel.
Ocorrência na Polícia Civil
Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Após a análise dos elementos reunidos durante a ocorrência, foi elaborado o registro de receptação culposa. A autoridade policial determinou a apreensão do veículo para a realização de perícia e demais providências de polícia judiciária.
Ao término dos procedimentos, o homem foi ouvido e liberado. O automóvel permaneceu apreendido e à disposição da Justiça.
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