A Polícia Militar recuperou, na tarde desta quinta-feira, 11, em Franca, um Chevrolet Tracker prata com identificação adulterada. A ação foi realizada por equipes da 5ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior após informações repassadas por uma empresa de rastreamento, que indicaram a localização de um carro roubado em abril de 2026 no interior do Estado de São Paulo.

Segundo a PM, com base nos dados fornecidos pelo sistema de rastreamento, os policiais seguiram até o endereço informado e localizaram um automóvel com características compatíveis com o veículo procurado.

Durante a abordagem, o homem que estava na posse do carro informou que havia adquirido o veículo recentemente por meio de um anúncio em rede social.

Identificação adulterada