O 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Franca, registrou 205 prisões e capturou 147 condenados durante o mês de maio de 2026. O balanço operacional divulgado pela corporação também contabiliza a apreensão de 32 quilos de drogas, 21 armas de fogo e a recuperação de 22 veículos.
Combate ao crime
De acordo com os dados apresentados pela Polícia Militar, as ações desenvolvidas ao longo do mês resultaram na captura de 147 condenados e na prisão de 205 pessoas.
O levantamento também registra a apreensão de 21 armas de fogo e de 32 quilos de drogas, retirados de circulação durante as operações realizadas pela corporação.
Outro resultado destacado no relatório foi a recuperação de 22 veículos que haviam sido alvo de ocorrências criminais.
Fiscalização de trânsito
Além das ações de combate à criminalidade, o 15º BPM/I intensificou a fiscalização de trânsito durante o período.
Segundo o balanço, foram realizados 2.649 testes de etilômetro em maio, procedimento utilizado para identificar motoristas sob influência de álcool.
O relatório também aponta 1.597 autuações por uso de celular ao volante, infração considerada um dos principais fatores de distração no trânsito e que pode aumentar o risco de acidentes.
Os números integram o relatório de produtividade operacional divulgado pelo 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior referente ao mês de maio de 2026.
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