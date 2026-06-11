O 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Franca, registrou 205 prisões e capturou 147 condenados durante o mês de maio de 2026. O balanço operacional divulgado pela corporação também contabiliza a apreensão de 32 quilos de drogas, 21 armas de fogo e a recuperação de 22 veículos.

Combate ao crime

De acordo com os dados apresentados pela Polícia Militar, as ações desenvolvidas ao longo do mês resultaram na captura de 147 condenados e na prisão de 205 pessoas.

O levantamento também registra a apreensão de 21 armas de fogo e de 32 quilos de drogas, retirados de circulação durante as operações realizadas pela corporação.