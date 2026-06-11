Separados por aproximadamente 7.700 quilômetros, Franca Basquete e New York Knicks protagonizaram vitórias com roteiros semelhantes. Nas quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) e nas finais da NBA (National Basketball Association), respectivamente, os triunfos sobre Mogi Basquete e San Antonio Spurs foram definidos nos instantes finais por meio de um rebote ofensivo convertido com um simples toque na bola.
O primeiro capítulo aconteceu no ginásio "Pedrocão", em Franca. Em uma partida equilibrada, o time francano venceu o Mogi Basquete por 78 a 77 e garantiu vaga na semifinal do NBB.
A definição veio nos segundos finais, quando Bennett aproveitou um rebote ofensivo e converteu a cesta que colocou os donos da casa em vantagem pela última vez no confronto.
A partida foi marcada por constantes mudanças de liderança. Após terminar o primeiro quarto em desvantagem e ver o adversário abrir dez pontos no segundo período, a equipe comandada por Helinho Garcia reagiu, virou o placar antes do intervalo e manteve a disputa aberta até o fim.
Decisão no Pedrocão
No último quarto, o Mogi voltou a assumir o controle do placar e chegou a abrir vantagem novamente. Franca, porém, respondeu na reta final e levou a definição para os segundos decisivos.
Foi nesse cenário que Bennett apareceu para garantir a vitória por um ponto e colocar a equipe entre as quatro melhores do campeonato.
Virada histórica na NBA
Nesta quarta-feira, 10, nos Estados Unidos, outra partida teve um desfecho parecido. O New York Knicks derrotou o San Antonio Spurs por 107 a 106 após uma reação que parecia improvável ao longo do confronto.
A equipe nova-iorquina chegou a estar 29 pontos atrás no placar. Os Spurs controlaram grande parte da partida, encerrando o primeiro quarto com ampla vantagem e ampliando a diferença durante o segundo período.
A reação dos Knicks começou antes do último quarto, quando a equipe reduziu a desvantagem e voltou a acreditar na virada.
Com cinco segundos restantes, Jalen Brunson recebeu a bola no ataque e arriscou um arremesso de longa distância, acertando apenas o aro. No rebote ofensivo, OG Anunoby apareceu para dar um toque decisivo na bola e colocar os Knicks à frente.
Mesmo roteiro
Apesar da distância entre Franca e os Estados Unidos, os dois jogos terminaram de forma praticamente idêntica. Tanto no Pedrocão quanto na NBA, a vitória foi definida nos segundos finais por uma cesta originada em rebote ofensivo, transformando um único lance no momento decisivo de partidas marcadas pelo equilíbrio e pela emoção.
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