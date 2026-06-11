Uma denúncia anônima levou a GCM (Guarda Civil Municipal) a flagrar um transporte escolar irregular na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, em frente a uma escola de Franca. Durante a abordagem, os agentes constataram que o motorista, de 67 anos, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada desde 2018 e realizava o serviço de forma clandestina, sem a documentação e as autorizações exigidas.

A ocorrência foi registrada após diligências realizadas pela equipe da GCM para apurar a denúncia. Ao ser abordado, o condutor admitiu que não possuía Carteira Nacional de Habilitação válida e que atuava no transporte escolar sem autorização.

Veículo apresentava irregularidades

Durante a fiscalização, os agentes verificaram ainda que o veículo estava com o licenciamento vencido e apresentava pneus em condições inadequadas de uso, comprometendo a segurança dos ocupantes e dos demais usuários da via.