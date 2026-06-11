Uma denúncia anônima levou a GCM (Guarda Civil Municipal) a flagrar um transporte escolar irregular na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, em frente a uma escola de Franca. Durante a abordagem, os agentes constataram que o motorista, de 67 anos, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada desde 2018 e realizava o serviço de forma clandestina, sem a documentação e as autorizações exigidas.
A ocorrência foi registrada após diligências realizadas pela equipe da GCM para apurar a denúncia. Ao ser abordado, o condutor admitiu que não possuía Carteira Nacional de Habilitação válida e que atuava no transporte escolar sem autorização.
Veículo apresentava irregularidades
Durante a fiscalização, os agentes verificaram ainda que o veículo estava com o licenciamento vencido e apresentava pneus em condições inadequadas de uso, comprometendo a segurança dos ocupantes e dos demais usuários da via.
Diante das irregularidades constatadas, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis.
Multa e apreensão
O motorista foi autuado com base na Lei Municipal nº 8.197/2014, que regulamenta e prevê sanções para o transporte clandestino de passageiros. A multa aplicada foi de R$ 6.540,00.
Além da autuação, o veículo foi removido ao pátio municipal, onde permanecerá retido pelo prazo legal de 20 dias.
Fiscalização e segurança
Segundo a GCM, a ação interrompeu a continuidade da atividade irregular e reforça a importância da fiscalização para garantir a segurança das crianças transportadas e da população em geral.
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