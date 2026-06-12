A Prefeitura de Franca deu sequência ao cronograma do Programa Asfalto Novo com o início das obras de recapeamento na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, no Jardim Dr. Antônio Petráglia, nessa quinta-feira, 11. A nova etapa começou após a conclusão dos serviços na avenida Francisco Delfino dos Santos, no Jardim Paulistano, encerrados na quarta-feira, 10.

As intervenções fazem parte de uma das fases mais recentes do programa de recuperação da malha viária do município. Além da avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, as equipes também atuarão nas avenidas William Azzuz, nos bairros Vila Gosuen e Recreio Campo Belo, e Margarida Fornazier Cardoso Oliveira, no Jardim Portinari.

Segundo a Prefeitura, nesta etapa estão sendo recuperados cerca de 30 mil metros quadrados de pavimento em importantes corredores viários da cidade.

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