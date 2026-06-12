A Prefeitura de Franca deu sequência ao cronograma do Programa Asfalto Novo com o início das obras de recapeamento na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, no Jardim Dr. Antônio Petráglia, nessa quinta-feira, 11. A nova etapa começou após a conclusão dos serviços na avenida Francisco Delfino dos Santos, no Jardim Paulistano, encerrados na quarta-feira, 10.
As intervenções fazem parte de uma das fases mais recentes do programa de recuperação da malha viária do município. Além da avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, as equipes também atuarão nas avenidas William Azzuz, nos bairros Vila Gosuen e Recreio Campo Belo, e Margarida Fornazier Cardoso Oliveira, no Jardim Portinari.
Segundo a Prefeitura, nesta etapa estão sendo recuperados cerca de 30 mil metros quadrados de pavimento em importantes corredores viários da cidade.
Melhorias na mobilidade
O objetivo das obras é melhorar as condições de tráfego e ampliar a segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Após a conclusão do recapeamento, as vias receberão nova sinalização viária, incluindo pintura de solo, instalação de placas e outros dispositivos de orientação do trânsito.
Investimento de R$ 26 milhões
O Programa Asfalto Novo é realizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo do Estado de São Paulo. O pacote de investimentos soma R$ 26 milhões e contempla não apenas o recapeamento, mas também obras de drenagem em diferentes regiões do município.
Entre os projetos previstos está o asfaltamento da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no trecho entre a cachoeira e a rotatória da avenida Champagnat.
Obras já contemplaram diversas regiões
Desde o início do programa, várias regiões da cidade receberam melhorias viárias. Os trabalhos começaram nos bairros Parque do Horto e Vila Santa Terezinha e avançaram pelos jardins Paraty, Ângela Rosa e seu prolongamento, além de vias localizadas na Santa Cruz e no Jardim Aeroporto.
Também foi concluída a pavimentação de uma rotatória na avenida Geralda Rocha e Silva, entre os bairros Jardim Tropical e Residencial Meirelles, que fará a ligação com a avenida Abrahão Brickmann.
Outras intervenções já foram executadas na avenida Santos Dumont, na região da Estação, e na avenida Alberto Pulicano, no Distrito Industrial.
De acordo com a Prefeitura, o cronograma seguirá nos próximos meses com novas frentes de trabalho em diferentes regiões da cidade, ampliando a recuperação da infraestrutura viária e melhorando as condições de circulação urbana.
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