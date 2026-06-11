Um homem foi preso em flagrante após agredir uma mulher, ameaçá-la de morte e descumprir uma medida protetiva que o proibia de se aproximar dela e de seus familiares. O caso foi registrado nesta quinta-feira, 11, no Jardim Aeroporto l, na região Sul de Franca, e o suspeito acabou localizado pela Polícia Militar nas proximidades da residência da vítima.

A ocorrência aponta que o investigado desferiu socos contra a mulher e afirmou que iria matá-la. Além das agressões e ameaças, ele também teria violado a determinação judicial que estabelecia distância mínima de 500 metros da vítima e de seus familiares.

Após ser acionada, a Polícia Militar realizou buscas e encontrou o suspeito nas proximidades do imóvel, efetuando a prisão em flagrante.

Provas e investigação