Recém-campeão do NBB (Novo Basquete Brasil), o Franca Basquete realizou uma visita institucional ao prefeito Alexandre Ferreira (MDB) nessa quarta-feira, 10, para celebrar a conquista do pentacampeonato nacional. O encontro aconteceu no gabinete do chefe do Executivo e contou com a apresentação do troféu conquistado diante do Pinheiros no último domingo, 7, no ginásio Pedrocão.

A visita teve como objetivo agradecer o apoio recebido pelo clube ao longo da temporada. Participaram do encontro dirigentes, integrantes da comissão técnica e jogadores do elenco campeão.

Estiveram presentes atletas como David Jackson, Cristiano Felício, Laterza, Rafael Mineiro e Zu Júnior, além dos jovens jogadores da equipe e do técnico Helinho Garcia.

Ausências alimentam especulações