Recém-campeão do NBB (Novo Basquete Brasil), o Franca Basquete realizou uma visita institucional ao prefeito Alexandre Ferreira (MDB) nessa quarta-feira, 10, para celebrar a conquista do pentacampeonato nacional. O encontro aconteceu no gabinete do chefe do Executivo e contou com a apresentação do troféu conquistado diante do Pinheiros no último domingo, 7, no ginásio Pedrocão.
A visita teve como objetivo agradecer o apoio recebido pelo clube ao longo da temporada. Participaram do encontro dirigentes, integrantes da comissão técnica e jogadores do elenco campeão.
Estiveram presentes atletas como David Jackson, Cristiano Felício, Laterza, Rafael Mineiro e Zu Júnior, além dos jovens jogadores da equipe e do técnico Helinho Garcia.
Ausências alimentam especulações
Entre os principais nomes do elenco, não participaram da visita o norte-americano Corderro Bennett, Lucas Dias e Georginho.
As ausências de Lucas Dias e Georginho aumentaram as especulações sobre possíveis mudanças para a próxima temporada. Os dois atletas vêm sendo apontados por rumores de mercado como possíveis reforços do Mogi Basquete para a temporada 2026/27.
Apesar das especulações, jogadores e dirigentes evitam comentar sobre renovações, saídas ou contratações neste momento. Os contratos dos atletas permanecem vigentes até o dia 30 deste mês.
A diretoria, por sua vez, mantém o discurso de que pretende montar uma equipe competitiva para seguir disputando títulos nas principais competições do continente.
Calendário cheio em 2026/27
Após a conquista do quinto título consecutivo do NBB, o Franca Basquete já começa a planejar a próxima temporada.
A equipe deverá disputar o Campeonato Paulista, o NBB, a Basketball Champions League Americas (BCLA) e, provavelmente, a Copa Super 8.
O objetivo do clube é manter o protagonismo nacional e seguir entre os principais times do basquete brasileiro e sul-americano.
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