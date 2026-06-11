A Prefeitura de Franca publicou nesta quinta-feira, 11, quatro novos editais de concursos públicos destinados à formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam os setores de segurança pública, educação, saúde e infraestrutura urbana.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), responsável pela organização dos certames, até o dia 9 de julho.
Os novos editais foram divulgados um dia após a publicação de outros dois concursos pela administração municipal.
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Embora não haja vagas imediatas, os candidatos aprovados poderão ser convocados durante o período de validade dos concursos, conforme a necessidade da Prefeitura. As chamadas poderão ocorrer em casos de aposentadorias, exonerações, criação de vagas ou reforço dos serviços públicos.
Guarda Civil terá concurso específico
O Concurso Público nº 06/2026 é destinado ao cargo de Guarda Civil de 1ª Classe.
Para participar, é necessário ter ensino médio completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nas categorias A e B. O salário inicial é de R$ 2.490,85, além dos benefícios previstos na legislação municipal.
Segundo o edital, o cadastro reserva permitirá futuras convocações para ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal.
Educação oferece três funções
O Concurso Público nº 07/2026 reúne oportunidades para a área educacional. O cadastro reserva contempla os cargos de Pedagogo, Professor PEB I – Educação Básica e Professor PEB II – Educação Física.
As funções exigem formação específica na área de atuação, e os salários variam entre R$ 4.778,38 e R$ 5.187,55.
Os profissionais convocados atuarão na rede municipal de ensino, atendendo às demandas pedagógicas das unidades escolares.
Infraestrutura e manutenção
O Concurso Público nº 08/2026 é voltado para funções operacionais ligadas à manutenção e conservação da infraestrutura pública.
O edital prevê cadastro reserva para os cargos de Operador de Máquinas, Carpinteiro, Encanador, Mecânico, Pedreiro e Pintor.
Os salários variam de R$ 2.490,85 a R$ 3.030,21.
Os profissionais atuarão em serviços de construção, reformas, manutenção de equipamentos e conservação de prédios públicos, escolas, unidades de saúde e demais espaços municipais.
No caso do cargo de Operador de Máquinas, é exigida habilitação compatível para a condução dos equipamentos utilizados pela Prefeitura.
Saúde abre cadastro para técnico de enfermagem
Já o Concurso Público nº 09/2026 destina-se ao cargo de Técnico de Enfermagem Substituto.
A função exige formação técnica na área e registro no respectivo conselho profissional. O salário é de R$ 2.850,38.
De acordo com o edital, o cadastro reserva tem como finalidade suprir afastamentos temporários de servidores efetivos da rede municipal de saúde, como licenças médicas, maternidade e outras situações previstas em lei.
Provas e classificação
Todos os concursos contarão com provas objetivas. Dependendo do cargo, poderão ser aplicadas etapas complementares de avaliação previstas nos editais.
A convocação dos aprovados seguirá a ordem de classificação e as necessidades da administração municipal durante o prazo de validade dos certames.
Na quarta-feira, 10, a Prefeitura já havia publicado outros dois concursos públicos, somando agora 30 funções contempladas nos seis editais divulgados nesta semana.
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