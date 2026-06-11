A Prefeitura de Franca publicou nesta quinta-feira, 11, quatro novos editais de concursos públicos destinados à formação de cadastro reserva em diferentes áreas da administração municipal. As oportunidades contemplam os setores de segurança pública, educação, saúde e infraestrutura urbana.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), responsável pela organização dos certames, até o dia 9 de julho.

Os novos editais foram divulgados um dia após a publicação de outros dois concursos pela administração municipal.