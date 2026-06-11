Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro Jardim Paulista, em Franca, nessa quarta-feira, 10. Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo marido durante uma discussão na residência onde ambos ainda vivem, apesar de estarem separados de corpo há cerca de quatro meses.
Segundo o relato da vítima, o desentendimento começou após ela suspeitar que o companheiro estaria mantendo um relacionamento extraconjugal.
A mulher afirmou que o marido saiu de casa alegando que iria negociar objetos que comercializa, mas teria utilizado o celular do sogro para manter contato com uma suposta amante.
De acordo com a versão apresentada à polícia, após ela conversar com a mulher apontada como amante, o companheiro retornou para a residência exaltado e passou a agredi-la com socos e chutes.
A vítima relatou ter sofrido escoriações em uma das pernas e vermelhidão no rosto.
Mulher diz que usou pedaço de madeira para se defender
Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mulher afirmou que utilizou um pedaço de madeira para tentar se defender das agressões.
Ela também declarou que estava com um dos filhos menores no colo durante a discussão e que foi alvo de ofensas e xingamentos.
A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, alegando não se sentir segura na residência nem na presença de familiares do companheiro.
Segundo ela, outro boletim de ocorrência já havia sido registrado contra o marido há menos de dez dias, mas, naquela oportunidade, não houve pedido de proteção judicial.
Homem nega agressões
O marido negou as acusações e apresentou uma versão diferente dos fatos.
Segundo ele, ao retornar para casa após o trabalho encontrou a mulher já portando um pedaço de madeira e teria sido atingido no rosto durante a discussão.
O homem apresentava uma pequena lesão facial e afirmou ser a vítima da ocorrência.
Ele também declarou que os ferimentos observados no joelho da mulher seriam anteriores ao desentendimento registrado naquele dia.
Além disso, manifestou interesse em representar criminalmente contra a companheira e autorizou o registro fotográfico das lesões para eventual investigação.
Caso será analisado pelas autoridades
Durante o atendimento da ocorrência, o homem informou que não retornaria ao imóvel e que permaneceria na casa de familiares.
A mulher e os filhos permaneceram na residência.
Após os procedimentos legais e o registro dos relatos, ambos foram liberados. O caso foi encaminhado às autoridades competentes, que irão analisar as versões apresentadas e decidir sobre eventuais medidas judiciais.
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