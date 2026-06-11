Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar no bairro Jardim Paulista, em Franca, nessa quarta-feira, 10. Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo marido durante uma discussão na residência onde ambos ainda vivem, apesar de estarem separados de corpo há cerca de quatro meses.

Segundo o relato da vítima, o desentendimento começou após ela suspeitar que o companheiro estaria mantendo um relacionamento extraconjugal.

A mulher afirmou que o marido saiu de casa alegando que iria negociar objetos que comercializa, mas teria utilizado o celular do sogro para manter contato com uma suposta amante.