Um mulher foi alvo de furto no Centro de Franca na última segunda-feira, 8, após ter a carteira furtada enquanto estava fazendo compras. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.
As imagens mostram três mulheres próximas umas das outras no interior do estabelecimento. A vítima, que vestia roupa azul, aparece entre as suspeitas. Enquanto uma delas conversa e distrai a cliente, a comparsa aproveita para retirar discretamente a carteira da bolsa da vítima.
A ação dura apenas alguns segundos e não é percebida pela cliente. Logo após o furto, as duas mulheres deixaram a loja.
As suspeitas tentaram utilizar os cartões bancários em um estabelecimento comercial por meio da função de pagamento por aproximação. No entanto, como os cartões não possuem essa modalidade habilitada, as transações foram recusadas.
As tentativas de compra geraram notificações no celular da vítima, que percebeu a movimentação suspeita e constatou o furto da carteira.
O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na identificação das autoras do crime.
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