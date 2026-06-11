Um mulher foi alvo de furto no Centro de Franca na última segunda-feira, 8, após ter a carteira furtada enquanto estava fazendo compras. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.

As imagens mostram três mulheres próximas umas das outras no interior do estabelecimento. A vítima, que vestia roupa azul, aparece entre as suspeitas. Enquanto uma delas conversa e distrai a cliente, a comparsa aproveita para retirar discretamente a carteira da bolsa da vítima.

A ação dura apenas alguns segundos e não é percebida pela cliente. Logo após o furto, as duas mulheres deixaram a loja.