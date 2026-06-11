Um homem de 26 anos teve sua motocicleta Honda CG Fan preta roubada, na noite dessa quarta-feira, 10, em frente ao Franca Shopping, nas proximidades do ponto de táxi localizado na avenida Rio Amazonas, na Franca.
De acordo com o relato da vítima, a motocicleta foi estacionada em um local destinado especificamente para motocicletas por volta das 20h45. Ao retornar ao local, aproximadamente às 22h, o proprietário percebeu que o veículo havia sido furtado.
O homem informou que deixou a moto devidamente estacionada e, ao retornar, constatou que ela havia sido subtraída por autores desconhecidos, sem que houvesse qualquer informação imediata sobre os responsáveis pelo crime.
A vítima relatou ainda que existem câmeras de monitoramento instaladas na região onde ocorreu o furto. No entanto, após procurar a administração do shopping em busca de imagens que pudessem auxiliar na identificação dos criminosos, recebeu a informação de que os registros não seriam fornecidos naquele momento.
Além disso, o proprietário afirmou que não conseguiu localizar testemunhas que pudessem ter presenciado a ação criminosa ou fornecer informações que contribuam para a investigação.
Durante o registro da ocorrência, o homem esclareceu que a motocicleta ainda está registrada em nome do antigo proprietário, pois foi adquirida recentemente, no último sábado. Para comprovar a posse do veículo, ele apresentou às autoridades o respectivo contrato de compra e venda.
O caso deverá ser investigado, e eventuais imagens de segurança poderão ser requisitadas oficialmente pelas autoridades competentes para auxiliar na identificação dos autores e na localização da motocicleta.
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Comentários
1 Comentários
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Eliane 2 horas atrásEstacionamento dentro do Shopping é bem mais em conta do que ter um veículo furtado ! Hoje em dia mesmo tendo seguro do meu carro não deixou nas ruas , sempre procuro um estacionamento, pq se roubar ou furtar é dor de cabeça na certa o receber da seguradora