Um homem de 26 anos teve sua motocicleta Honda CG Fan preta roubada, na noite dessa quarta-feira, 10, em frente ao Franca Shopping, nas proximidades do ponto de táxi localizado na avenida Rio Amazonas, na Franca.

De acordo com o relato da vítima, a motocicleta foi estacionada em um local destinado especificamente para motocicletas por volta das 20h45. Ao retornar ao local, aproximadamente às 22h, o proprietário percebeu que o veículo havia sido furtado.

O homem informou que deixou a moto devidamente estacionada e, ao retornar, constatou que ela havia sido subtraída por autores desconhecidos, sem que houvesse qualquer informação imediata sobre os responsáveis pelo crime.