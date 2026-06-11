11 de junho de 2026
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SEGURANÇA

Moto é furtada em avenida em frente ao Franca Shopping

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/GCN
Estacionamento de motos, em frente ao Franca Shopping
Estacionamento de motos, em frente ao Franca Shopping

Um homem de 26 anos teve sua  motocicleta Honda CG Fan preta roubada,  na noite dessa quarta-feira, 10, em frente ao Franca Shopping, nas proximidades do ponto de táxi localizado na avenida Rio Amazonas, na Franca.

De acordo com o relato da vítima, a motocicleta foi estacionada em um local destinado especificamente para motocicletas por volta das 20h45. Ao retornar ao local, aproximadamente às 22h, o proprietário percebeu que o veículo havia sido furtado.

O homem informou que deixou a moto devidamente estacionada e, ao retornar, constatou que ela havia sido subtraída por autores desconhecidos, sem que houvesse qualquer informação imediata sobre os responsáveis pelo crime.

A vítima relatou ainda que existem câmeras de monitoramento instaladas na região onde ocorreu o furto. No entanto, após procurar a administração do shopping em busca de imagens que pudessem auxiliar na identificação dos criminosos, recebeu a informação de que os registros não seriam fornecidos naquele momento.

Além disso, o proprietário afirmou que não conseguiu localizar testemunhas que pudessem ter presenciado a ação criminosa ou fornecer informações que contribuam para a investigação.

Durante o registro da ocorrência, o homem esclareceu que a motocicleta ainda está registrada em nome do antigo proprietário, pois foi adquirida recentemente, no último sábado. Para comprovar a posse do veículo, ele apresentou às autoridades o respectivo contrato de compra e venda.

O caso deverá ser investigado, e eventuais imagens de segurança poderão ser requisitadas oficialmente pelas autoridades competentes para auxiliar na identificação dos autores e na localização da motocicleta.

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Comentários

1 Comentários

  • Eliane 2 horas atrás
    Estacionamento dentro do Shopping é bem mais em conta do que ter um veículo furtado ! Hoje em dia mesmo tendo seguro do meu carro não deixou nas ruas , sempre procuro um estacionamento, pq se roubar ou furtar é dor de cabeça na certa o receber da seguradora